"Śnieżne bractwo" zasypane Nagrodami Goya

Nagrody Goya 2024: 12 statuetek dla filmu "Śnieżne bractwo"

Królem sobotniej gali był film Netfliksa. Zdobył on 12 statuetek. W historii nagród Goya tylko dwa filmy zdobyły ich więcej."Śnieżne bractwo" oczywiście triumfowało w kategoriach technicznych. Zdobyło też statuetki w dwóch najważniejszych kategoriach: dla filmu roku i za reżyserię. Przegrał jednak zarówno w walce o najlepszy scenariusz jak i we wszystkich kategoriach aktorskich.Trzy statuetki powędrowały do twórców filmuNajlepszym filmem obcojęzycznym została, zaś najlepszy zagranicznym filmem hiszpańskojęzycznym został chilijski dokumentFilmprzypomina prawdziwą historię, która wydarzyła się w latach 70.W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.