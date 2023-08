Nagrody PISF 2023: Łukasz Muszyński z nominacją

Animacja kultury filmowej:

Innowacja lub rozwiązanie technologiczne:

Krytyka filmowa:

Książka o tematyce filmowej:

Dystrybucja polskiego filmu:

Debiut roku:

Plakat filmowy:

Nagrody PISF

Nominowanych, a następnie laureatów wskazała Kapituła w składzie: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, dziennikarz i autor książek Wiktor Krajewski, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, krytyk filmowy i publicysta Łukasz Adamski, producentka filmowa Aneta Hickinbotham, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, publicysta Wiesław Kot oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika "Polityka" Janusz Wróblewski.Kandydatów zgłaszać mogły instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury. Poniżej przedstawiamy nominowanych za rok 2022.1. "Kino bez barier"2. Biblioteka Scenariuszy Filmowych3. 19. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity4. Plenery Film Spring Open5. Szkolenie antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla ekip filmowych1. O historii przez nowoczesność – film VR "Kino" jako nowoczesna rekonstrukcja "Powrotu birbanta" Kazimierza Prószyńskiego2. Event Nowych Technologii Zdjęć Filmowych3. Retroteka1. Łukasz Muszyński2. Artur Zaborski3. Marcin Radomski1. "Holland. Biografia od nowa" autorstwa Karoliny Pasternak2. "Europejskie kino gatunków" tom IV pod redakcją Piotra Kletowskiego3. "Wesele. Filmowa mandala" pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka4. "Kadry Kawalerowicza" pod redakcją Rafała Syski i Anny Wróblewskiej1. Kinowa dystrybucja filmu " IO " w reżyserii Jerzego Skolimowskiego 2. Międzynarodowa dystrybucja festiwalowa filmu " Chleb i sól 3. Dystrybucja filmu " Lombard 1. Kamil Krawczycki 2. Natasza Parzymies 3. Damian Kocur 1. " Orzeł. Ostatni patrol " autorstwa Andrzeja Pągowskiego2. " Chleb i sól " autorstwa Maksa Bereskiego (©Plakiat)3. " Imago " autorstwa Maksa Bereskiego (©Plakiat)Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur Wolski. Towarzyszy jej nagroda pieniężna w wysokości 15 tysięcy złotych.