48. FPFF Gdynia: Różyczka v Pilecki: Świt sprawiedliwości

recenzja filmu "Różyczka 2", reż. Jan Kidawa-Błoński

zwiastun filmu "Różyczka 2"

recenzja filmu "Raport Pileckiego", reż. Krzysztof Łukaszewicz

zwiastun filmu "Raport Pileckiego"

autorka: Ewelina Leszczyńska– głosi sentencja z czasów słusznie minionych, które Jan Kidawa-Błoński sportretował w " Różyczce ". Akcja kontynuacji toczy się wprawdzie współcześnie – tragiczna śmierć Adama Warczewskiego ( Andrzej Seweryn ) owiana jest romantyczną legendą o opozycyjnym męczenniku, a jego córka Joanna ( Magdalena Boczarska ) robi karierę europosłanki – ale słowa te pobrzmiewają w fabule jak złowrogie echo z przeszłości. Nie jest ona zresztą zamkniętym rozdziałem. Bo nawet jeśli system się zmienił, to w nowym porządku wciąż funkcjonują gracze przyzwyczajeni do starych metod.Taką osobą bez wątpienia jest Marczuk ( Janusz Gajos ), na widok którego wielu widzów pomyśli zapewne o Jarosławie Kaczyńskim . Nawet jeśli pokazanie tej postaci w karykaturalny sposób było dla Jana Kidawy-Błońskiego kuszące, nie daje on tego po sobie poznać. Przedstawia bohatera jako szarą eminencję, osobę wolącą pociągać za sznurki z tylnego siedzenia, chłodno kalkulującą, jak emocje pogrążonej w żałobie Joanny mogą się przełożyć na decyzje wyborców. Wypowiedziane w rozpaczy słowa i osobista tragedia bohaterki to w jego oczach idealny materiał na kampanię w zbliżającym się wyścigu o prezydencki fotel. Nie przeszkadza mu nawet, że potencjalna kandydatka reprezentuje inne poglądy niż on. Parafrazując PRL-owski bon mot: dajcie mu człowieka, a kompromitujące materiały się znajdą.Bohaterka przekonuje się o tym bardzo szybko. Tajemniczy szantażysta przesyła jej dokumenty i zdjęcia sugerujące, że przeszłość Kamili Sakowskiej (także Magdalena Boczarska ) wyglądała zgoła inaczej, niż przedstawiła ją córce. Wyłaniający się z kolejnych elementów układanki obraz zmusza Joannę do zagłębienia się we wspomnieniach z dzieciństwa spędzonego z matką w Austrii. Kiedy zaczyna kwestionować własną tożsamość, jej przyszłość w polityce staje pod znakiem zapytania.autor: Michał Piepiórka Raport Pileckiego " kosztował 38 milionów złotych. Niby nie powinno się oceniać filmów przez pryzmat budżetu, ale trudno podczas seansu nie myśleć o tym, że po 1989 roku tylko w trzy polskie filmy zainwestowano większe kwoty: w " Quo Vadis ", " Karol. Papież, który pozostał człowiekiem " i w " Bitwę pod Wiedniem ". A i tak tych pieniędzy tu nie widać. I to wcale nie jest największy problem tego filmu.Bardzo długo czekaliśmy na fabułę o Witoldzie Pileckim. To jedna z tych niewielu postaci w polskiej historii, która nie wzbudza niezdrowych politycznych sporów (jednocześnie przykładny chrześcijanin i zadeklarowany antyfaszysta), funkcjonuje w pamięci jako moralnie kryształowa, a na dodatek może pochwalić się biografią, która spokojnie mogłaby wypełnić fabuły co najmniej kilku hollywoodzkich superprodukcji. Nawet jeśli nie traktować filmu o nim jako historycznej powinności naszej kinematografii, to takie dzieło powinno powstać z uwagi na czystą biznesową kalkulację – wyborny bohater, niewiarygodne wyczyny, pełno czyhających zagrożeń i wielka historia w tle. Nic tylko rozdmuchiwać płomień narodowego mitu i ściągać tłumy do kin.I na taki film wciąż przyjdzie nam poczekać, bo " Raport Pileckiego " jest dziełem ostrożnym, oszczędnym, do bólu przeciętnym, daleko mu też do tego, by stworzyć jakąkolwiek legendę. Jest po prostu filmem, który nie potrafi wykorzystać potencjału postaci, o której opowiada.