48. FPFF Gdynia: Kościuszko rządzi, "Doppelganger" dzieli

recenzja filmu "Kos", reż. Paweł Maślona

recenzja filmu "Doppelgänger. Sobowtór", reż. Jan Holoubek

autor: Michał Walkiewicz"Tam, gdzie kończy się kult Kościuszki, kończy się cywilizacja" – przekonywał w jednej ze swoich historiozoficznych diagnoz Feliks Koneczny. Lekka przesada. Powiedziałbym raczej, że tam, gdzie kończy się Kościuszko, zaczyna się Polska. W prologu " Kosa Pawła Maślony dwóch szlachciców ściga konno zbiegłego chłopa, a gdy już go złapią, to nie ma zmiłuj – batożą w złości i bez litości. Wtem, w drzwiach saloonu, to jest na pagórku nieopodal, staje ostatni sprawiedliwy. Przez chwilę sam łoi nikczemników bacikiem – tyle że ironii – by w końcu zeskoczyć z konia, wypłacić jednemu ostrzegawczą fangę w nos i z pomocą swojego przyjaciela z Ameryki wystawić rachunek za społeczne krzywdy. Dobra robota, ale przecież jest jeszcze więcej do zrobienia.Kościuszko ( Jacek Braciak ) i Domingo ( Jason Mitchell ) jadą dalej. Rozpalają ognisko, zagryzają chlebek, obserwują gwiazdy. Wspominają wojnę o niepodległość USA, dyskutują o tym, jak podejść Rosjan, szukają różnic między amerykańskimi plantatorami a polską szlachtą (jedni uprawiają pszenicę, drudzy bawełnę i to by było na tyle). Przyjechali wzniecić narodowowyzwoleńczy ogień, ale iskry jakoś nie chcą się sypać. Ochleje w kontuszach rwą się do walki, choć ledwo widzą na oczy, zardzewiałe pistolety rozpadają się w dłoniach, mur resentymentów wydaje się nie do skruszenia. "Wy to chyba nie chcecie wygrywać tych wojen, co?" – pyta bohater. Jego słowa są jednocześnie kwintesencją tragikomicznego nastroju filmu oraz zwiastunem opowieści o narodowej niemocy. A co za tym idzie – figurącałego filmu, rozpostartego pomiędzy egzorcyzmami polskiej duszy oraz przejażdżką popkulturowym rollercoasterem. Mówiąc delikatnie, nie jest to "Kościuszko pod Racławicami". Mówiąc szczerze – całe szczęście.Podczas gdy Kos tłucze głową w mur, szlachecki bękart Ignac ( Bartosz Bielenia ) kradnie testament, w którym zmarły ojciec uznaje jego wolność. Na plecach czuje oddech swojego zawistnego brata ( Piotr Pacek ), po drodze wpada na rosyjskiego rotmistrza Dunina ( Robert Więckiewicz ), który z kolei tropi Kościuszkę. W końcu zaś ląduje we włościach owdowiałej pułkownikowej ( Agnieszka Grochowska ) – sojuszniczki sprawy, kobiety z nalewką w jednej ręce i garłaczem w drugiej. Oczywiście, ścieżki wszystkich bohaterów w końcu się skrzyżują. Lecz zanim do tego dojdzie, obejrzymy nie jeden, ale dziesięć filmów. Primo – western skrzyżowany z " Braterstwem wilków ", w którym kagankiem oświaty można przestawić czyjąś szczękę. Secundo – łotrzykowską wersję " Ucieczki w kajdanach " o pechowcach, których "dzieliło wszystko", a połączyła godność człowieka. Wreszcie – ten najważniejszy i wypełniający znaczną część seansu, czyli coś na kształt krwawej tragifarsy zadłużonej koncepcyjnie w " Nienawistnej ósemce Tarantino . Jest dworek przypominający klatkę bez wyjścia, są gracze i talia kart, na ścianie wisi piętnaście strzelb Czechowa. Można się bawić.autor: Łukasz Muszyński Jan Holoubek został reżyserem na pełny etat późno, bo dopiero w okolicach czterdziestki. Od tamtej pory pracuje jednak w tempie, jakby jutro miał się skończyć świat. W ciągu zaledwie pięciu lat nakręcił trzy sezony kryminału " Rojst ", box office'owy przebój " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ", katastroficzny miniserial " Wielka woda ", a także recenzowany tutaj szpiegowski dreszczowiec " Doppelgänger. Sobowtór ". Lada moment zaczyna z kolei zdjęcia do serialu o zatonięciu promu Jan Heweliusz. Produktywność twórcy budzi podziw z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Holoubek nie kręci kameralnych psychodram, tylko duże gatunkowe produkcje rozgrywające się w dodatku w mniej lub bardziej zamierzchłej epoce. Po drugie, nawet jeśli idzie na ilość, to nigdy kosztem jakości. Jego projekty odznaczają się nienaganną inscenizacją, a także wprawnym prowadzeniem aktorów. Nie wiem, kiedy (i czy w ogóle) reżyser znajduje czas na sen, ale jedno jest pewne – jeśli nie śpi, to dlatego że trzyma poziom.Tyle tytułem wstępu. " Doppelgänger. Sobowtór " to bez wątpienia najambitniejszy ze wszystkich dotychczasowych tytułów w CV Holoubka. Do spółki ze scenarzystą Andrzejem Gołdą twórca "Rojsta" sięga po formułę zimnowojennego szpiegowskiego dreszczowca, ale od samego początku stara się wyjść poza ramy sensacyjnej konwencji. Opowieść o dwóch żyjących po przeciwnych stronach Żelaznej Kurtyny mężczyznach, których losy są ze sobą splecione, uruchamia co raz to nowe frapujące konteksty. Mamy tu więc egzystencjalny z ducha motyw tytułowego doppelgängera – mrocznego brata bliźniaka, którego pojawienie się zwiastuje niechybne kłopoty. Jest obdarty z romantyzmu i ekscytacji portret świata tajnych agentów, a także do bólu pesymistyczny obraz jednostki wrzuconej w tryby totalitarnej machiny. Wreszcie pojawia się pytanie o to, jak wiele człowiek jest w stanie poświęcić w imię ideologii, którą wtłaczano mu do głowy i serca od najmłodszych lat.Przez pierwszą godzinę seansu ta mieszanka "Z przejmującego zimna", " Podwójnego życia Weroniki " oraz " Konformisty " działa bez zarzutów. Gołda i Holoubek sukcesywnie wykładają na stół kolejne karty, dbając przy tym, by widz zbyt szybko nie ułożył w głowie wszystkich fabularnych klocków. Co łączy mieszkającego w Strasburgu szpiega Hansa ( Jakub Gierszał ) oraz sopockiego urzędnika Jana ( Tomasz Schuchardt )? Jaki jest cel misji tego pierwszego? Dlaczego ten drugi stawia na szali ustabilizowane życie prywatne i zawodowe, aby poznać prawdę na temat swoich korzeni? Tak długo, jak twórcy pozostawiają przestrzeń na domysły i wątpliwości, " Doppelgängera. Sobowtóra " ogląda się z autentyczną ciekawością.