Nagrody montażystów dla "King Richard" i "tick, tick... BOOM!"

72. Nagrody Eddie

W sobotę odbyła się 72. edycja wręczenia Nagród Eddie, które przyznawane są Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów. W obu fabularnych kategoriach filmowych wyróżniono filmy, które mają szansę na Oscara za montaż, czyli " King Richard " i " tick, tick... BOOM! ".MONTAŻ W FILMIE DRAMATYCZNYM"King Richard. Zwycięska rodzina"MONTAŻ W FILMIE KOMEDIOWYM"tick, tick... BOOM!"MONTAŻ W FILMIE ANIMOWANYM"Nasze magiczne Encanto"MONTAŻ W FILMIE DOKUMENTALNYM"Summer of Soul"MONTAŻ W SERIALU KOMEDIOWYM WIELOKAMEROWYM"Chrzanić Kevina" odc. Live Free or DieMONTAŻ W SERIALU KOMEDIOWYM JEDNOKAMEROWYM"Hacks" odc. 1,69 MillionMONTAŻ W SERIALU DRAMATYCZNYM"Sukcesja" odc. All the Bells SayMONTAŻ W FILMIE NIEKINOWYM"Oslo"MONTAŻ W SERIALU LIMITOWANYM"Mare z Easttown" odc. IllusionsMONTAŻ W DOKUMENCIE NIEKINOWYM"The Beatles: Get Back" odc. 3