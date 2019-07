Najgłośniejsze polskie produkcje dostępne na Netflix

***

Na platformie Netflix można oglądać najgłośniejsze polskie filmy najlepszych polskich reżyserów. Wśród nich: Wojciecha Smarzowskiego – nagrodzony Orłem m.in. za reżyserię, zdjęcia, muzykę i dla najlepszego filmu roku 2017, Robertem Więckiewiczem w tytułowej roli czy Tomaszem Kotem (Orzeł m.in. za reżyserię, scenariusz, zdjęcia i dla najlepszego filmu 2015 roku).Sprawdźcie, które z nich mogą Was zainteresować, i koniecznie dajcie znać, które z nich planujecie obejrzeć.Dzieło Doroty Kobieli Hugh Welchmana , tak jak słynny debiut Orsona Wellesa , opowiada historię życia tytułowego bohatera za pomocą wspomnień ludzi należących do jego najbliższego otoczenia. Całość składa się na portret fascynującej, targanej wieloma sprzecznymi emocjami jednostki. Jak przystało na opowieść o nietuzinkowym artyście, polsko-brytyjska koprodukcja imponuje nowatorską formą.reklamowany jest jako pierwszy pełnometrażowy film zrealizowany techniką animacji malarskiej. Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.Bohaterem filmujest Władysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym jak socjalistyczna władza zniszczyła charyzmatycznego, niepokornego człowieka.Akcja filmurozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia Głowacka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją za bogatego polskiego gospodarza Macieja Skibę, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe życie wioski odmienia najpierw okupacja sowiecka, a później niemiecki atak na ZSRR. Zosia staje się świadkiem, a następnie uczestniczką tragicznych wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. Pośród morza nienawiści Zosia próbuje ocalić siebie i swoje dzieci.Thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70-tych. Główny bohater filmu, Janusz Jasiński, jest młodym porucznikiem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet, zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele będzie w stanie poświęcić dla śledztwa?Zdobywca Oscara Andrzej Wajda przedstawia historię wielkich przemian, która przetoczyła się nie tylko przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły Stół, ale także przez jedno z mieszkań na gdańskim osiedlu z wielkiej płyty. Reżyser wdzierając się w prywatność, nawet intymność związkowego przywódcy próbuje uchwycić fenomen przemiany prostego, skupionego na codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę. To opowieść o mężu, ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił ukryte w sercach milionów ludzi marzenie o wolności.Młody pływak zawodowiec mieszka w jednym domu z matką i swoją dziewczyną. Wszystko zmieni się jednak, gdy na imprezie pozna chłopaka i zakocha się w nim. Bardzo osobista opowieść o samotności i pasji.to historia siedmiu policjantów, których, poza pracą, łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne interesy. Ich mały, zamknięty świat z pozoru działa doskonale. Wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje oskarżony sierżant Ryszard Król ( Bartek Topa ). Próbując oczyścić się z zarzutów, odkrywa prawdę o przestępczych powiązaniach na najwyższych szczeblach władzy.Opowieść o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką cenę musiał zapłacić za sukces?Rok 1910. Do romskiego taboru Dionizego Wajsa ( Zbigniew Waleryś ) dołącza poeta i wydawca Jerzy Ficowski ( Antoni Pawlicki ). Pośród Romów poznaje Bronisławę "Papuszę" ( Jowita Budnik ), odkrywając jej poetycki talent. Udaje mu się namówić kobietę do spisania swoich wierszy, które sam tłumaczy na język polski, doprowadzając do ich wydania.