Najlepsze filmy i seriale w Playerze w pakiecie już od 5 zł

W bibliotece Playera każdy znajdzie coś dla siebie – nieważne, czy akurat macie ochotę na świetną komedię (" Zacznijmy od nowa "), arthouse'owy akcyjniak (" Drive ") czy mocny thriller polityczny (" Idy marcowe "). Z kolei miłośnikom kryminałów szczególnie polecamy seriale. Znajdziecie wśród nich wiele trzymających w napięciu kryminałów, m.in. turecki " Step " czy belgijski " Dzień ". Przed Wami lista najlepszych filmów i seriali, które znajdziecie w pakiecie podstawowym.Zrealizowane z rozmachem widowisko to wspólne dzieło Toma Tykwera oraz sióstr Lany Lilly Wachowskich . Książkowy oryginał, czyli powieść Davida Mitchella pod tym samym tytułem, twórcy traktują jako punkt wyjścia do zabawy gatunkową formą. Przeplatając ze sobą historie żyjących w odległych epokach bohaterów, prezentują nam m.in. melodramat, thriller szpiegowski czy dystopijne science fiction. Choć podejmowane przez poszczególne postacie decyzje mogą wydawać się mało istotne, często okazują się mieć dramatyczny wpływ na losy przyszłych pokoleń. Powinowactwo między nimi podkreślono już na etapie castingu – każda z gwiazd występuje w więcej niż jednej roli. Wśród nich możemy zobaczyć m.in. Toma Hanksa Każdy z nas zna tę historię: nieśmiała dziewczyna śpiewa swoją piosenkę w barze. Przypadkiem słucha jej słynny producent muzyczny i oferuje jej kontrakt, dzięki któremu młoda piosenkarka błyskawicznie staje się gwiazdą. Od pierwszej chwili wiemy, że grana przez Keirę Knightley Gretta jest skazana na sukces, ale reżyser John Carney nie od razu stawia ją w blasku fleszy. Woli prowadzić narrację niespiesznie, w zniuansowany sposób przedstawiając branżę muzyczną i pozwalając nam lepiej poznać bohaterów. A że pochodzą oni z zupełnie innych światów…? Cóż, właśnie dlatego " Zacznijmy od nowa " to przede wszystkim świetna komedia. Idy marcowe " to sprawnie zrealizowany thriller polityczny. George Clooney , będący nie tylko odtwórcą jednej z ról, ale także reżyserem, producentem i współautorem scenariusza, zagląda pod fasadę płomiennych przemówień i obietnic wyborczych, odsłaniając mechanizmy cynicznej gry, jaka toczy się o władzę w sztabach wyborczych. Nie ma tu miejsca na sentymenty – kiedy stawką jest miejsce w Gabinecie Owalnym, pojęcia takie jak "przyjaźń", "uczciwość" czy "lojalność" okazują się relatywne. Na każdego można znaleźć haka, a to, o czym przeczytamy w porannej prasie (lub obejrzymy w porannym serwisie informacyjnym) zależy od zakulisowych układów i prostego rachunku zysków i strat.Choć " Drive " obchodzi w tym roku dopiero 10 urodziny, dla wielu kinomanów ma już status kultowego klasyka. Film nagrodzonego w Cannes Nicolasa Windinga Refna to nie tylko audiowizualna petarda. Reżyser zgrabnie pogrywa z gatunkową konwencją, b-klasową historię zamieniając w art-house’ową perełkę. Jedno jest pewne: z Ryanem Goslingiem w roli bezimiennego kierowcy-kaskadera, który bez mrugnięcia okiem wchodzi w konflikt z mafią, czeka Was prawdziwa jazda bez trzymanki.Jeśli macie ochotę spędzić wieczór przy rasowym kryminale, " Krocząc wśród cieni " z pewnością przypadnie wam do gustu. Niezawodny Liam Neeson ponownie wciela się w rolę, w której ewidentnie czuje się najlepiej – działającego na granicy prawa twardziela z sercem po właściwej stronie. Mroczne zdjęcia i melancholijna muzyka dopełniają portretu zmagającego się z przeszłością bohatera. Jak napisał nasz recenzent, gdyby film Scotta Franka powstał na przełomie lat 70. i 80., dziś byłby uważany za kultowy.Pierwszy sezon " Szadzi " zakończył się widowiskowym zatrzymaniem wydawałoby się nieuchwytnego mordercy. Ujęcie przestępcy to jednak dopiero początek drogi do wymierzenia sprawiedliwości. Po kryminale nadeszła więc pora na dramat sądowy. Twórcy prowadzą narrację tak, aby nie dać widzowi jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące go pytanie, kim jest Piotr Wolnicki (rewelacyjny Maciej Stuhr ) – bezwzględnym mordercą, a może po prostu człowiekiem, który znalazł się w niewłaściwym miejscu i czasie?Zrealizowane z rozmachem dramaty historyczne to nie jedyny towar eksportowy Turcji. My polecamy serial kryminalny "S tep ". Akcja toczy się w niewielkim miasteczku, którym wstrząsa zabójstwo 10-letniego chłopca. Śledztwa w tej sprawie podejmuje się doświadczony kapitan i początkujący policjant. Twórcy umiejętnie zagęszczają atmosferę, wątek kryminalny przeplatając komentarzem społecznym. Mimo braku dowodów mieszkańcy miejscowości są przekonani, że za zbrodnią stoją imigranci z Syrii. Lincz wisi w powietrzu, dlatego funkcjonariusze muszą działać nie tylko szybko, ale i delikatnie.Jeśli bardziej niż napakowane akcją amerykańskie produkcje cenicie sobie oparte na psychologicznej grze skandynawskie kryminały, koniecznie obejrzyjcie " Dzień ". Ten belgijski dramat cieszy się w swojej ojczyźnie statusem jednego z najlepszych seriali ostatnich lat. Nie ma w tym żadnej przesady – świetnie napisany scenariusz, ukazujący wydarzenia z różnych perspektyw, i doskonałe aktorstwo sprawiają, że nie sposób oderwać się od ekranu. Twórcy niespiesznie rozwijają akcję, większą wagę poświęcając portretom psychologicznym policyjnych negocjatorów, stojących po drugiej stronie przestępców i przetrzymywanych przez nich osób niż widowiskowym scenom obław i strzelanin.Jeśli lubicie historie przedstawiające wydarzenia z różnych perspektyw, " Ofiara " to kolejna propozycja dla Was. Bohaterką brytyjskiego serialu, jest kobieta, która mimo upływu lat nie może pogodzić się z tragiczną śmiercią syna. Czara goryczy przelewa się, kiedy kobieta odkrywa, że odpowiedzialny za śmierć jej dziecka człowiek wyszedł na wolność i pod zmienionym nazwiskiem prowadzi nowe, normalne życie... Twórcy umiejętnie zagęszczają atmosferę, dzięki czemu czteroodcinkową produkcję ogląda się z krawędzi fotela. Zniewoleni " to kolejna turecka produkcja, jaką polecamy Waszej uwadze – szczególnie jeśli jesteście fanami kina grozy. Klimatyczny horror przedstawia historię dwojga ludzi, którzy mimo bolesnych wspomnień chcą rozpocząć nowe życie. Nieoczekiwanie zaczynają dziać się wokół nich dziwne rzeczy...