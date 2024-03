Najlepsze telenowele meksykańskie. Top 10 telenowel, które warto obejrzeć

Meksykańska telenowela " Serce Clarity " została wyprodukowana dla telewizji Televisa. Tytułowa bohaterka (w tej roli Daniela Luján ) zostaje osierocona, ale nie przyswaja tej informacji, naiwnie wierząc, ze pewnego dnia powróci do niej matka. Tymczasem dziecko trafia pod opiekę zamożnej rodziny, a jej temperament wprowadza chaos do ich ułożonego życia. Oczywiście, jak przystało na fabułę rasowej telenoweli, przeszłość dziewczynki powróci do niej w najmniej spodziewanym momencie. Serial można było oglądać w Polsce w latach 90. za pośrednictwem TVP.