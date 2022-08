Pozytywne filmy. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Zaraz po wyjściu z więzienia Danny Ocean planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców. Nie ma to jak na poprawę humoru spędzić czas w towarzystwie świetnie się bawiących gwiazd ekranu. George Clooney Brad Pitt dobrze wyglądają, snując swoje złodziejskie plany, Steven Soderbergh nasyca ekran stylem i muzyką, a my po prostu cieszymy się, że możemy brać w tym udział - jako widzowie. " Ocean's Eleven: Ryzykowna gra " - wbrew tytułowi - to żadne ryzyko, tylko pewniak na miło spędzony filmowy wieczór. Choć widziało się to nie raz, wciąż chce się oglądać.