Najlepsze filmy o przyjaźni. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

The Wizard of Oz

Główną bohaterką filmu " Czarnoksiężnik z Oz " jest Dorotka, dziewczynka mieszkająca na farmie wujostwa w Kansas. Dzięki magii przenosi się do tęczowej krainy, a na swojej drodze spotyka grupę nowych przyjaciół - Stracha na Wróble, Blaszanego Drwala i Tchórzliwego Lwa. Razem ruszają do tytułowego tajemniczego maga, który może pomóc jej wrócić do domu. Ekranizacja powieści L. Franka Bauma to klasyka hollywoodzkiego kina, która, pomimo sędziwego wieku, nadal nie traci nic ze swojego uroku. Choć słynna Zła Wiedźma zapisała się w pamięci widowni, Frank Morgan w roli czarnoksiężnika to także ujmująca i tajemnicza postać. Fabuła obrazu studia MGM przypomina, że w krainie czarów nie wszystko jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka.