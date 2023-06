Microsoft z mocną ofensywą: najlepsze zapowiedzi z Xbox Showcase

"Microsoft Flight Simulator 2024"

Konferencję otworzył zwiastun długo wyczekiwanej nowej odsłony z serii " Fable ". Niestety zawierał on raptem kilka fragmentów rozgrywki, ale w dużej mierze opierał się na pre-renderowanych scenach z gry. Całość jednak zdecydowanie skradł komik Richard Ayoade, który gra tu giganta o, jak się zdaje, marnym losie. Deweloper Playground Games nie potwierdził daty wydania, wygląda to tak, jakby Microsoft chciał zwyczajnie przypomnieć, że prace nad tym tytułem trwają.Ubisoft ogłosił swoją nadchodzącą grę w otwartym świecie " Star Wars Outlaws ", prezentując jednocześnie zarys fabularny gry o Kas Vess, która wyrusza na poszukiwanie wolności w towarzystwie Nix. Gameplay ma być zaprezentowany na Ubisoft Forward 2023, a sama gra ukaże się w 2024 roku na PC, Xbox z serii X i S oraz PlayStation 5.Prawie trzy lata po premierze " Cyberpunk 2077 ", CD Projekt Red w końcu zaprezentował rozgrywkę i szczegóły nadchodzącego rozszerzenia "Phantom Liberty". Zwiastun potwierdził również datę premiery na koniec września. Nasze pierwsze wrażenia z rozgrywki przeczytacie TUTAJ Jednym z największych zaskoczeń wydarzenia było ogłoszenie przez Asobo Studio "Microsoft Flight Simulator 2024", kontynuacji rebootu z 2020 roku, który ma zawierać całą gamę nowych aktywności lotniczych, w tym ratownictwo, wyścigi powietrzne, walkę z pożarami z powietrza, transport towarów i wiele innych. Gra wyjdzie w 2024 roku na PC i konsole Xbox serii X i S. Hellblade 2 ", kontynuacja gry " Hellblade " od Ninja Theory z 2018 roku, została zapowiedziana już w 2019 roku na PC i konsole Xbox Series. Teraz, po tylu latach otrzymaliśmy wreszcie nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę z konsoli Xbox Series X. Niestety wciąż dokładna data debiutu nie jest znana, trailer zapowiada premierę na 2024 rok.Obsidian zaprezentował pierwsze fragmenty rozgrywki z ich nadchodzącej gry RPG " Avowed ". W materiale pokazano rozbudowany i kolorowy otwarty świat, utrzymany jednak w typowej dla Obsidianiu stylistyce. Zwiastun potwierdził również przybliżoną datę wydania gry na 2024 rok na PC oraz konsolach Xbox serii X i S.Jednym z najważniejszych momentów prezentacji był nowy zwiastun " Starfield ", jednej z najważniejszych gier Microsoftu i Bethesdy w tym roku. Zwiastun zaoferował szybkie spojrzenie na rozgrywkę i zarys fabuły nadchodzącej gry. Po prezentacji Xbox Games, Bethesda przeprowadziła 45-minutową prezentację Starfield Direct, która dostarczyła szczegółowych informacji na temat rozgrywki i nie tylko.Po wielu przeciekach, " Persona 3 Reload " wreszcie została oficjalnie zapowiedziana i trafi do Xbox Game Pass na początku 2024 roku. Zaprezentowany gameplay wskazuje na to, co zwiastowały przecieki – otrzymamy trzecią odsłonę serii odświeżoną na modłę " Persona 5 ".W końcu otrzymaliśmy również datę premiery rebootu " Forza Motorsport " – na tory wyścigowe wrócimy już 10 października! Dostaliśmy też nowy zwiastun, który pokazał, jak pięknie prezentuje się "Forza" na konsolach nowej generacji.Główna prezentacja zakończyła się pokazem " Clockwork Revolution ", nowej gry od studia inXile, która ukaże się "we właściwym czasie". Czuć tutaj mocny vibe " Bioshock Infinite ", głównie za sprawą steampunkowego klimatu, ale również przez wspomnianą w zapowiedzi manipulację czasem. Gra pojawi się w Xbox Game Pass w dniu premiery.