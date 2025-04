Najnowszy sezon najczęściej oglądanego serialu na świecie wkrótce w Polsce

Najnowszy sezon serialu, zatytułowany "Ostatnia Wieczerza”, przedstawia historię Wielkiego Tygodnia poprzedzającego Zmartwychwstanie.Fabuła skupia się wokół napięć związanych z rosnącą pozycją Jezusa. Lud Izraela wita Go jako króla, podczas gdy Jego uczniowie spodziewają się koronacji. Jednak zamiast konfrontować się z władzami Rzymu, Jezus wywraca stoły w świątyni podczas żydowskiego święta Paschy. Atmosfera gęstnieje z każdą chwilą. Przeciwko Chrystusowi zawiązuje się spisek. Pozycja przywódców religijnych i politycznych kraju jest zagrożona, więc posuną się do wszystkiego, by paschalna wieczerza okazała się Jego ostatnią.Twórcyzapowiadają wyjątkowe przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, które odmieni dotychczasowe wyobrażenia widzów. Nie będzie to jedynie klasyczne przedstawienie Jezusa i apostołów, lecz pełna głębi narracja, w której przy stole zasiada trzynaście w pełni ukształtowanych, wyrazistych postaci. Widzowie zobaczą nie anonimowy tłum uczniów, ale bohaterów z krwi i kości, przeżywających skrajne emocje – z jednej strony nadzieję i chęć podążania za Jezusem, a z drugiej zdezorientowanie, ogromną niepewność i trwogę. –– mówi Oliwer Cieślar, koordynatorna Polskę, Studio DR.Odcinki 5. sezonuobfitują w sceny pełne grozy i niepewności. Łączą cechy różnych gatunków – akcji, przygodowego, szpiegowskiego, dramatu sądowego i intrygi politycznej – tworząc emocjonującą opowieść o ostatnich dniach jednej z najbardziej znanych osób w dziejach ludzkości.10 kwietnia odbędzie się kinowa premiera 5. sezonu. W ramach seansów w ponad 140 kinach w całej Polsce będą wyświetlane dwa pierwsze odcinki sezonu.