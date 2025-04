Wielkanoc w telewizji i na VOD. Polecamy filmy i seriale

The Greatest Story Ever Told

Wielka produkcja studia United Artists trafiła na ekrany w tym samym roku co " Faraon ". Opowieść wszech czasów była jednak nieporównywalnie większym przedsięwzięciem. Do ekranizacji losów Chrystusa – od narodzin w Betlejem do ukrzyżowania – potrzeba było 20 milionów dolarów budżetu (czyli dzisiejszych 200 milionów), a także ponad 1 800 000 metrów taśmy filmowej. Czterogodzinny seans został wypełniony gwiazdami. Ekranowym Jezusem został Max von Sydow , Janem Chrzcicielem Charlton Heston , Herodem Claude Rains . W Piłata wcielił się Telly Savalas , a w Szymona z Cyreny Sidney Poitier . Adaptacja powieści Fultona Ourslera zawiera w sobie jeszcze wiele niespodzianek, na których odkrycie w kinach nie zjawiło się zbyt wielu widzów. Ten wyjątkowy film okazał się też końcem pewnej ery w Hollywood, kiedy studia upatrywały wielkich zarobków w wysokobudżetowych produkcjach na podstawie biblijnych opowieści. Jeśli chcecie powrócić do tej znanej historii za pomocą tytułu w gwiazdorskiej obsadzie, " Opowieść wszech czasów " to propozycja idealna.Gdzie obejrzeć: Amazon Prime Video