Najpierw był Netflix. Teraz Disney+ traci użytkowników

Pierwszym tego sygnałem był ubiegłoroczny spadek subskrybentów platformy Netflix (choć w kolejnym kwartale udało się odrobić straty). Teraz dowód tego daje największa platforma streamingowa Disney+.Informację opodał na wczorajszym spotkaniu z inwestorami nowy/stary szef Disneya Bob Iger. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2022 roku Disney+. Jest to wynik gorszy od tego, czego spodziewało się Wall Street.Spadek globalnej liczby użytkowników platformy jest efektem tego, co wydarzyło się. W ubiegłym roku Disney stracił tam prawa do streamowania meczów krykieta, co doprowadziło dow IV kwartale 200 tys. subskrypcji (ma ich teraz 46,6 mln), Hulu 800 tysięcy (w sumie ma 48,0 mln), a ESPN+ 600 tys. (do 24,9 mln).Globalnie na koniec 2022 roku Disney+ mogło się pochwalić 234,7 mln kont.Dla porównania Netflix w styczniu 2023 roku miał 230,8 mln kont na świecie. Ile kont ma Prime Amazonu, tego nie wiadomo. Ostatnie ogólnikowe dane koncern podał w lutym 2022 roku i twierdził wtedy, że Prime ma ponad 200 milionów kont.Bob Iger, który powrócił na stanowisko szefa koncernu Disneya w listopadzie, w swoim pierwszym wystąpieniu przed inwestorami zapowiedział "" firmy. Zaprezentował m.in. nowy skład kierownictwa trzech najważniejszych oddziałów koncernu: Disney Entertainment (filmy, seriale, platforma Disney+), ESPN (stacja sportowa ESPN i platforma ESPN+) oraz Parks, Experiences and Products (parki tematyczne, produkty).W planach są też ogromne zwolnienia., czyli ponad 7 tysięcy pracowników. Jest to jedno z wdrażanych rozwiązań, byIger ogłosił również, że Disney będzie stawiał na. Nowe odsłony cykli " Toy Story ", " Kraina lodu " i " Zwierzogród " mają być tego przykładem.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 95. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!