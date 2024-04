Netflix ma być dla widzów, nie dla filmowców. Film Kathryn Bigelow skasowany

O czym miała opowiadać "Aurora"?

"Aurora" została zapowiedziana dwa lata temu.Film miał być(" Park Jurajski ", " Mission: Impossible ", " Spider-Man ").Akcja "Aurory" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to niezwykle silna eksplozja na Słońcu doprowadzi do zniszczenia sieci elektrycznej na Ziemi. Główną bohaterką jest samotna matka próbująca przeżyć wraz ze swoim nastoletnim dzieckiem i bratem, który za pieniądze zdobyte w Dolinie Krzemowej wybudował supernowoczesny schron właśnie na potrzeby apokaliptycznego zdarzenia.Wszystko wskazuje na to, że decyzja o kasacji "Aurory" jest związana ze zmianą strategii filmowej platformy Netflix, za którą stoi nowy szef działu filmowego Dan Lin.Jego filozofia zdaje się prosta:Stąd też platforma w mniejszym stopniu chce stawiać na autorskie projekty, a w większym na te gatunkowe produkcje, które przyciągają największą widownię. Koepp najwyraźniej są za mało masowi dla Netfliksa.