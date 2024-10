Netflix skasuje "Kaos" po zaledwie jednym sezonie?

Dlaczego "Kaos" zostaje zakończony?

Zobacz zwiastun serialu "Kaos"

Mimo że po premierze serial spędził cztery tygodnie w Top 10 Netflixa, w tym czasie nie udało mu się niestety zdobyć znaczącej widowni. Jak donosi portal Variety, jego szczytowa oglądalność wyniosła zaledwie 5,9 miliona wyświetleń na całym świecie. Dziennikarze o planach na anulowanie serialu donieśli po przeczytaniu szybko usuniętego posta Aurory Perrineau , która w serialu wciela się w postać Riddy. Na swoim profilu na Instagramie aktorka napisała:Przypomnijmy, że " Kaos " to ośmioodcinkowa opowieść o paranoi greckiego boga Zeusa ( Jeff Goldblum ), w którą ten wpada pewnego dnia po zauważeniu na swoim czole pierwszej zmarszczki. Powoduje to wielkie zamieszanie we współczesnym Olimpie; Posejdona ( Cliff Curtis ), boga morza, burz i trzęsień ziemi, zamiast spraw zwykłych śmiertelników bardziej interesuje wielkość najnowszego superjachtu i miejscówka na kolejną imprezę. Hades ( David Thewlis ), bóg zaświatów, w tajemnicy traci kontrolę nad swoim dominium. Duża liczba zmarłych czeka na przejście przez procedurę i zaczyna tracić cierpliwość.Z kolei Hera ( Janet McTeer ), królowa bogów, swoją władzę na Ziemi i nad Zeusem sprawuje na swój sposób, ale jej potędze i wolności zagraża coraz większa paranoja Zeusa, dlatego musi wziąć sprawy w swoje ręce, gdy zbuntowany syn Zeusa, Dionizos ( Nabhaan Rizwan ), wymyka się spod kontroli, gotów na kosmiczną konfrontację ze swoim ojcem. Na przeciw Zeusa staje trójka zwykłych (zdawałoby się) śmiertelników: Orfeusz ( Killian Scott ), Kajneus ( Misia Butler ) i Ari ( Leila Farzad ) - mający różne pochodzenie ludzie, których łączy wyższa siła, kierująca ich do walki z Zeusem. Każda z nich ma do odegrania inną rolę i możliwe, że przeznaczeniem jednej z nich jest strącenie bogów z piedestału.