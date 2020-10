Netflix z dreszczykiem

Współczesne horrory





"Paranormal Activity" (części 2–4)

Potwory w roli głównej





Slashery





Thrillery





Rebeka " – już 21 października

Nawiedzone posiadłości





Prawdziwe historie





Horrory dla nastolatków





Dreszczyk dla całej rodziny





"Harry Potter" – wszystkie części

Klasyka gatunku





Dla tych, co lubią się bać, przygotowaliśmy zestawienie produkcji, od których można dostać gęsiej skórki! Dla każdego coś strasznego – flaki, potwory, duchy, seryjni zabójcy czy paranormalne historie oparte na faktach. Tylko na Netflix obejrzycie mroczne " Stranger Things ", " Rebekę " czy " Ratched ". Znajdzie się też klasyka gatunku (" Lśnienie ", " Halloween "), horrory w nowych wersjach (" Krzyk ", " Drakula ") czy mocno podkręcone shlasery (" W lesie dziś nie zaśnie nikt ", " Koszmar z ulicy Wiązów "). Na rodzinne oglądanie proponujemy jednak coś lżejszego – czekają na Was wszystkie części Harryego Pottera i nowość - " Hubie ratuje Halloween ".Niewytłumaczalne i przerażające siły paranormalne powracają.Mąż znajduje idealny prezent dla żony - piękną i rzadką lalkę. Jednak radość z niespodzianki trwa krótko.Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.Twórcy serialu " Sherlock " przedstawiają nową wersję historii najsłynniejszego wampira na świecie: majestatycznego, melancholijnego, cudownie zabójczego hrabiego Drakuli.Grupa uzależnionych od technologii nastolatków trafia na obóz odwykowy w środku lasu. Przerażające siły zamierzają jednak sprawić, by już na zawsze zostali offline.Freddy Kruger, mężczyzna o zniekształconej twarzy, zakrada się do ludzkich snów i zabija ofiary zakończoną ostrzami rękawicą - ale śmierć jest jak najbardziej realna.Wspomnienia o mrocznej przeszłości miasta powracają, gdy brutalny morderca zaczyna polować na grupę nastolatków.Grupa nastolatków ściąga na siebie gniew Jasona Voorheesa - zamaskowanego psychopatycznego mordercy. Remake klasycznego horroru z lat 80.Młoda małżonka wprowadza się do okazałej rezydencji męża i odkrywa, że musi walczyć o pozycję z cieniem dawno zmarłej pierwszej żony, która nadal jest panią tego domu.Pełen dramatyzmu prequel " Lotu nad kukułczym gniazdem " skupia się na postaci siostry Ratched.Wykorzystująca retrospekcje opowieść o rodzinie zmagającej się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" przedstawia kolejną część antologii: romantyczną gotycką historię o duchach na podstawie powieści Henryego Jamesa.Po przeżytej tragedii matka przenosi się ze swoim nastoletnim synem do należącego do rodziny domu wakacyjnego, gdzie sprzysięgają się przeciw nim upiorne, nieznane moce.Oparta na faktach, mrożąca krew w żyłach historia rodziny z Nowej Anglii, której farmę zaczynają nawiedzać duchy.Film dokumentalny opowiadający przy użyciu niezmontowanych, autentycznych nagrań wideo o zaginięciu Shanann Watts i jej dzieci oraz przerażającym dalszym ciągu sprawy.Wciągająca kontynuacja kultowego serialu dokumentalnego, a w niej prawdziwe sprawy: niewyjaśnione zaginięcia, szokujące morderstwa i paranormalne spotkania. Chilling Adventures of Sabrina " to nowa interpretacja pochodzenia i przygód "Sabriny, nastoletniej czarownicy", przeobrażona w mroczną opowieść o dorastaniu z elementami horroru, okultyzmu i oczywiście czarów.Pewnej nocy Cole odkrywa, że jego seksowna opiekunka należy do sekty satanistycznej. Jej członkowie zrobią wszystko, żeby utrzymać to w tajemnicy.Dziadek dzieli się swoją teorią na temat ataków. Jack i Alyssa próbują obserwować innych kandydatów. W Świątyni Jack spotyka legendarną postać.Kultowa, gotycka telenowela w ujęciu Tima Burtona. Wielowiekowy wampir wraca do niszczejącej posiadłości i spotyka swoich współczesnych potomków.W dniu jedenastych urodzin Harry Potter dowiaduje się, że jest potężnym czarodziejem i został właśnie przyjęty do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.Dobrotliwy, ale strachliwy Hubie z Salem w Massachusetts nie należy do ulubieńców mieszkańców. Nie przeszkadza mu to jednak bronić ich przed złem podczas Halloween.Akko trafia do szkoły dla czarownic - Akademii Luna Nova. Może nie jest najlepszą uczennicą, ale wiele nadrabia swoim podejściem do życia.Julie pomaga trzem duchom założyć zespół. A one z kolei pomagają Julie odzyskać pasję do muzyki, którą straciła po śmierci mamy.W tym klasycznym horrorze Michael Myers ucieka ze szpitala psychiatrycznego i wraca do domu na morderczą halloweenową rzeź.Jack Torrance z żoną i synem opiekują się odludnym hotelem zamkniętym po sezonie. Tam mężczyzna pogrąża się w odmętach szaleństwa i kieruje swój gniew przeciw rodzinie.Sekretarka kradnie swojemu szefowi gotówkę, by rozpocząć nowe życie. Z walizką pełną pieniędzy zatrzymuje się w hotelu Normana Batesa.Dziennikarka ogląda nagranie, które podobno sprowadza śmierć na każdego widza w ciągu siedmiu dni. Czy uda jej się zapobiec tragedii, zanim będzie za późno?