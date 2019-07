Nick Castle potwierdza swój powrót w "Halloween Kills"

You can't kill the boogeyman. Just heard the news. I'm coming back. pic.twitter.com/DXFsritGQB — Nick Castle OG Shape (@ncastlez) July 25, 2019

Z Comic-Conu w San Diego dowiedzieliśmy się, że w przygotowaniu są dwie kolejne części zeszłorocznego hitu. Kontynuacje noszą tytuły:. Pierwszy z nich trafi do kin 16 października 2020 roku, drugi – 15 października 2021 roku. Teraz grający Michaela Myersa zarówno w nowej odsłonie, jak i oryginale z 1978 roku Nick Castle potwierdził, że powtórzy swoją rolę także w najnowszym sequelu.Oto jego zabawny twitt.Wiemy również, że w obu filmach powróci gwiazda serii – Jamie Lee Curtis Za kamerą stanie po raz kolejny David Gordon Green . Napisał on również scenariusze sequeli do spółki z Dannym McBride'em Scottem Teemsem , Paulem Bradem Loganem i Chrisem Bernierem.z 2018 było bezpośrednią kontynuacją Johna Carpentera z 1978 roku. Jamie Lee Curtis powróciła w ikonicznej roli Laurie Strode, by w ostatecznej rozgrywce stawić czoła Michaelowi Myersowi, zamaskowanej postaci, która prześladowała ją od kiedy udało jej się uciec z morderczej zabawy halloweenowej cztery dekady wcześniej. Film zarobił na całym świecie ponad ćwierć miliarda dolarów.