Prace nad "Halloween 2" już się zaczęły?

3 2 1



Choć do premierypozostało jeszcze trochę czasu, to studio już zaczęło prace nad kontynuacją. Nie ma w tym nic dziwnego. Pierwsze prognozy sugerują, że obraz pobije w Stanach październikowy rekord otwarcia, który obecnie wynosi 55,8 mln dolarów (w 2013 roku).Nie wszystkich jednak ta wiadomość może cieszyć. Portal Bloody Disgusting podaje bowiem, że projekt powstanie prawdopodobnie bez udziału Danny'ego McBride'a Davida Gordona Greena , czyli osób odpowiedzialnych za nowy. Podobno scenariusz już powstaje, ale Bloody Disgusting nie podaje, kto go przygotowuje. Jamie Lee Curtis powraca jako Laurie Strode, by raz jeszcze zmierzyć się z psychopatycznym mordercą Michaelem Myersem.