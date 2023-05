Nicolas Cage na fali. Co wiemy o jego nowym filmie, thrillerze psychologicznym "The Surfer"?

Co wiemy o filmie "The Surfer", nowym projekcie Nicolasa Cage'a?

Ostatnie projekty Nicolasa Cage'a

Po tym filmie nikt nie będzie miał wątpliwości, żejest na fali. Aktor będzie gwiazdą thrillera psychologicznego. Projekt zostanie przedstawiony na targach podczas trwającego właśnie festiwalu w Cannes., czyli nowy projektzostanie wyreżyserowany przezna podstawie scenariusza. Start zdjęć planowany jest na wrzesień 2023 roku. Powstaną one w Australii.Grany przezbohater ułożył sobie życie w Stanach Zjednoczonych, ale decyduje się na powrót do rodzinnej Australii. Sprawy komplikuje gang surferów uzurpujący sobie prawa do odosobnionej plaży, na której protagonista spędzał dzieciństwo. Protagonista, mimo że ranny i upokorzony przed nastoletnim synem, nie poddaje się. Wypowiada przestępcom wojnę. Konflikt szybko eskaluje, doprowadzając go na skraj szaleństwa.– podsumował Sam Hall, jeden z producentów.mogliśmy ostatnio oglądać w czarnej komedii, w której wcielił się w mistrza tytułowego bohatera – hrabiego Drakulę . Zobaczcie zwiastun:W ostatnich latachwystąpił również w takich filmach jak, czyli dramacie opowiadającym o więzi z ukochanym zwierzęciem, komediii westernie. Na premiey czekają m.in.