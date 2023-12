FOTO: Nicolas Cage kontra australijscy surferzy

Co wiemy o filmie "The Surfer"?

Reżyserem filmu jest Lorcan Finnegan mający na swoim koncie takie obrazy jakGrany przez Nicolasa Cage'a bohater ułożył sobie życie w Stanach Zjednoczonych, ale decyduje się na powrót do rodzinnej Australii. Sprawy komplikuje gang surferów uzurpujący sobie prawa do odosobnionej plaży, na której bohater spędzał dzieciństwo. Mężczyzna, mimo że ranny i upokorzony przed nastoletnim synem, nie poddaje się. Wypowiada przestępcom wojnę. Konflikt szybko eskaluje, doprowadzając go na skraj szaleństwa.Wraz z informacją o zakończeniu prac na planie do sieci trafiło pierwsze zdjęcie bohatera granego przez Nicolasa Cage'a . Znajdziecie je poniżej: