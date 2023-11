Nicolas Cage o swoim występie jako Superman we "Flashu": Ja tego nie kręciłem

Nicolas Cage – czy w ogóle pojawił się na planie?

Nicolas Cage jako Superman podczas przygotowań do "Superman Lives"

Nicolas Cage w "Superman Lives" w reżyserii Tima Burtona – co poszło nie tak?

Zwiastun filmu "Flash"

Po premierze " Flasha " krążyły plotki, że Cage'a nawet nie było na planie – sam gwiazdor jednak zdecydowanie temu zaprzeczył.– zaczął. –Przede wszystkim jednak Cage podkreślał, że to, co zagrał, bardzo różniło się od efektu końcowego:I dodał –Aktor powiedział też, co myśli o wykorzystywaniu AI w filmach:, którego pierwszą wersję scenariusza napisał Kevin Smith , a Tim Burton miał reżyserować, przygotowywany był przez dwa lata. Z powodu wielu zmian projekt został ostatecznie odrzucony przez studio z obawy o zbyt wysoki budżet.Możliwość wcielenia się w Supermana była więc prawdopodobnie przez te wszystkie lata spełnieniem marzeń Cage'a. We "Flashu" (w tytułem roli Ezra Miller ) widzimy go, jak patrzy na upadek wszechświata.W wyniku niezwykłego zdarzenia Barry Allen zyskuje zdolność przemieszczania się z niezwykłą szybkością i pod pseudonimem staje na straży Central City.