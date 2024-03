Nicolas Cage jako aktorski Spider-Man Noir? Gwiazdor zabrał głos

Czy Nicolas Cage powróci jako Spider-Man Noir?

Kim jest Spider-Man Noir?

Zwiastun filmu "Spider-Man: uniwersum"

Przypomnijmy, że Nicolas Cage zagrał już postać. Co prawda tylko głosem, bo było to na potrzeby animacji " Spider-Man: Uniwersum ".Teraz aktor promuje swój nowy film " Arcadian " i dzięki temu dziennikarze portalu Collider mieli okazję zapytać go o szanse na jego udział w serialu. Nicolas Cage miał dobrą (częściowo) wiadomość. OtóżAktor nie kryje swojego uwielbienia dla postaci. Twierdzi, że jest to jedno z największych dokonań legendarnego twórcy komiksów Stana Lee . Zarazem jednak studzi entuzjazm fanów podkreślając, że choć rozmowy są prowadzone, toto. Bohater ten wywodzi się, których. Po raz pierwszy pojawił się w wydanym w lutym 2009 roku komiksie "" autorstwa Davida Hine'a i Fabrice'a Sapolsky'ego.W tej wersji rzeczywistości (znanej jakolub Peter Parker jest dziennikarzem śledczym. Podczas jednego z dochodzeń. Doprowadza ono do, która objawia się szeregiem niezwykłych umiejętności, jak. Bohater przywdziewa kostium inspirowany mundurem wuja Bena, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej, i wyrusza, by stać na straży sprawiedliwości i nieść pomoc mieszkańcom Nowego Jorku.