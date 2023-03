Czy Nicolas Cage zagra w MCU, bo Stan Lee to jego "surrealistyczny ojciec"?

Co sądzi Nicolas Cage o filmach Marvela?

Getty Images © Alexander Tamargo



"Renfield" już na horyzoncie

Aktor wystąpił w dwóch częściach " Ghost Ridera ", w " Kick-Assie ", użyczył głosu Spider-Manowi Noir w animacji " Spider-Man Uniwersum " i był nawet blisko wcielenia się w Supermana . I zrobił to w najbardziej Nicolasowo-Cage'owy sposób.Odbierając Variety Legend & Groundbreaker Award podczas festiwalu filmowego w Miami Nicolas Cage wyjaśnił, co myśli o perspektywie dołączenia do uniwersum Marvela Cage wyjaśnił jednak, że nie żywi urazy do filmów studia. Jest przecież fanem komiksów, a artystyczny pseudonim, którym zastąpił swoje prawdziwe nazwisko (Nicolas Coppola), zawdzięcza właśnie komiksom słynnego wydawnictwa., powiedział aktor., podsumował Cage Już w kwietniu zobaczymy Nicolasa Cage'a w filmie " Renfield ", gdzie zagra on samego Drakulę . Bohaterem produkcji będzie Renfield ( Nicholas Hoult ), sługa wampirzego hrabiego, który postanawia zmienić swoje życie po odnalezieniu miłości. Za kamerą stanął Chris McKay Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?