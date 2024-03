Nicolas Cage i Werner Herzog znów kręcą film!

Prawdziwa historia porywacza. Co wiemy o filmie "Dead Man's Wire"?

Projekt nosi tytuł. Jego8 lutego 1977 roku, mieszkaniec Indianapolis w stanie Indiana, wtargnął do biura. Kiritsis wziął u Halla kredyt hipoteczny. Ponieważ miał problemy z jego spłatą, poprosił o dodatkowy czas. Hall odmówił. Ponieważ wartość nieruchomości, którą Kiritsis kupił, wzrosła, ten był przekonany, że Hall chce ją przejąć.Kiritsis wtargnął więc do jego biura i przystawił mu do głowy strzelbę z przyciętą lufą. Spust połączył kablem z czujnikiem doczepionym do swojej szyi monitorującym jego funkcje życiowe. Gdyby zmarł, czujnik uruchomiłby się, co doprowadziłoby do wystrzału broni.Kiritsis domagał się podpisania przez Halla dokumentu, w którym zobowiązywał się, że zapłaci 5 milionów dolarów, publicznie go przeprosi za to, że chciał mu skraść nieruchomość, a także nie złoży pozwu w związku z porwaniem.Hall był zakładnikiem przez 63 godziny. W tym czasie Kiritsis wykonał wiele telefonów do lokalnej rozgłośni radiowej. Cage zagra Kiritsisa. Herzog będzie rzecz jasna reżyserem. Scenariusz napisał Austin Kolodney