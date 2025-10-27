Nie żyje Björn Andrésen, Tadzio ze "Śmierci w Wenecji"

Björn Andrésen, szwedzki aktor i muzyk, który jako nastolatek zyskał światową sławę dzięki roli Tadzia w filmie "Śmierć w Wenecji" zmarł w wieku 70 lat. Informację o jego śmierci przekazał reżyser Kristian Petri, współtwórca dokumentu "Najpiękniejszy chłopiec na świecie", w rozmowie ze szwedzkim dziennikiem Dagens Nyheter. Przyczyna śmierci nie została jednak ujawniona.
Najpiękniejszy chłopiec na świecie
Andrésen Getty Images © Gilbert TOURTE
zagrał Tadzia w wieku 15 lat. Reżyser Luchino Visconti
na premierze nazwał go właśnie najpiękniejszym chłopcem na świecie. To określenie towarzyszyło aktorowi przez całe życie. W późniejszych latach aktor opowiadał o trudnych doświadczeniach z okresu, gdy zagrał w filmie. Wspominał na przykład, że Visconti
zabrał go do klubu dla dorosłych, gdy miał zaledwie 16 lat. O "Śmierci w Wenecji" mówił, że film zrujnował mu życie, a o Viscontim, że "kazałby mu spie*dalać", gdyby spotkał go współcześnie.
Podkreślił, że reżyser nie dbał o jego uczucia. Andrésen rozwijał się artystycznie jako muzyk i pianista.
Po sukcesie filmu stał się również gwiazdą popu w Japonii i koncertował z zespołem Sven Erics
. W późniejszych latach wystąpił w ponad 30 produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. w horrorze "Midsommar
" Ariego Astera
i serialu "Sven Hjerson
".
Wspomniany dokument "Najpiękniejszy chłopiec na świecie"
opowiadał o naznaczonym traumą życiu Andrésena
. Aktor od najmłodszych lat doświadczał tragedii – jego ojciec zginął w wypadku, a matka popełniła samobójstwo, gdy miał 10 lat. Z małżeństwa z poetką Susanną Roman
miał dwoje dzieci: córkę Robine i syna Elvina, który zmarł na zespół nagłej śmierci łóżeczkowej w wieku 9 miesięcy.
"Śmierć w Wenecji" - zwiastun