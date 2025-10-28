Newsy Filmy Multimedia "Uciekinier": Zobacz nowe plakaty i teaser. Glen Powell będzie jak Arnold Schwarzenegger?
"Uciekinier": Zobacz nowe plakaty i teaser. Glen Powell będzie jak Arnold Schwarzenegger?

&quot;Uciekinier&quot;: Zobacz nowe plakaty i teaser. Glen Powell będzie jak Arnold Schwarzenegger?
źródło: materialy promocyjne
Wielkimi krokami zbliża się premiera "Uciekiniera" – nowej wersji hitu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Z tej okazji odpowiedzialne za produkcję studio Paramount zaprezentowało nowe plakaty oraz krótki teaser.

Arnold Schwarzenegger w "Uciekinierze"

Zobacz nowe plakaty i teaser "Uciekiniera"


W Stanach Zjednoczonych ruszyła już przedsprzedaż biletów na "Uciekiniera" – wyreżyserowaną przez Edgara Wrighta adaptację powieści Stephena Kinga z Glenem Powellem w roli głównej. Z tej okazji na fanpage'ach IMAX-a i Dolby zaprezentowano nowe plakaty.

Do biegu, gotowi, start! Biegnijcie do IMAX-a, by już 14 listopada doświadczyć "Uciekiniera". Bilety już w sprzedaży – czytamy na profilu IMAX-a. Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:



Z kolei na profilu Dolby czytamy: 

Co byś zrobił za miliard dolarów? Już teraz biegnij po bilety i zobacz "Uciekiniera" w kinach Dolby 14 listopada.

Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej: 



Z kolei na poświęconemu filmowi fapage'u pojawiło się krótkie wideo promujące film. W towarzyszącym mu opisie czytamy: 

Czy masz to, co niezbędne, aby przetrwać w "Uciekinierze", najbardziej niebezpiecznym teleturnieju świata? Kup bilety na film i przekonaj się. Tylko w kinach 14 listopada.

W materiale Glen Powell i wcielający się w gospodarza show Colman Domingo dają uczestnikom wskazówki, jak przetrwać w programie. Teaser znajdziecie poniżej: 



Zobacz zwiastun "Uciekiniera"


Tytułowy "Uciekinier" to cieszący się ogromną popularnością program, którego uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc na celowniku zawodowych zabójców. Glen Powell wciela się w Bena Richardsa – mężczyznę, który chcąc zebrać pieniądze na leczenie córki, postanawia wziąć udział w show. Prezentujemy zwiastun: 


