"Uciekinier": Zobacz nowe plakaty i teaser. Glen Powell będzie jak Arnold Schwarzenegger?

Wielkimi krokami zbliża się premiera "Uciekiniera" – nowej wersji hitu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Z tej okazji odpowiedzialne za produkcję studio Paramount zaprezentowało nowe plakaty oraz krótki teaser.
Arnold Schwarzenegger w "Uciekinierze"
Zobacz nowe plakaty i teaser "Uciekiniera"
W Stanach Zjednoczonych ruszyła już przedsprzedaż biletów na "Uciekiniera
" – wyreżyserowaną przez Edgara Wrighta
adaptację powieści Stephena Kinga
z Glenem Powellem
w roli głównej. Z tej okazji na fanpage'ach IMAX-a i Dolby zaprezentowano nowe plakaty. Do biegu, gotowi, start! Biegnijcie do IMAX-a, by już 14 listopada doświadczyć "Uciekiniera". Bilety już w sprzedaży
– czytamy na profilu IMAX-a. Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Z kolei na profilu Dolby czytamy: Co byś zrobił za miliard dolarów? Już teraz biegnij po bilety i zobacz "Uciekiniera" w kinach Dolby 14 listopada.
Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:
Z kolei na poświęconemu filmowi fapage'u pojawiło się krótkie wideo promujące film. W towarzyszącym mu opisie czytamy: Czy masz to, co niezbędne, aby przetrwać w "Uciekinierze", najbardziej niebezpiecznym teleturnieju świata? Kup bilety na film i przekonaj się. Tylko w kinach 14 listopada.
W materiale Glen Powell i wcielający się w gospodarza show Colman Domingo
dają uczestnikom wskazówki, jak przetrwać w programie. Teaser znajdziecie poniżej:
Zobacz zwiastun "Uciekiniera"
Tytułowy "Uciekinier
" to cieszący się ogromną popularnością program, którego uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc na celowniku zawodowych zabójców. Glen Powell
wciela się w Bena Richardsa – mężczyznę, który chcąc zebrać pieniądze na leczenie córki, postanawia wziąć udział w show. Prezentujemy zwiastun: