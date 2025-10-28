Newsy Filmy Pepper Potts powróci? Słowa aktorki wywołały falę spekulacji
Pepper Potts powróci? Słowa aktorki wywołały falę spekulacji

Wydawało się, że przygoda Gwyneth Paltrow z Marvelem zakończyła się na dobre. Tymczasem jej ostatnie słowa wywołały zdumienie, zachwyt i falę spekulacji. Czy to możliwe, że aktorka dała się przekonać do występu w "Avengers: Doomsday"?

Gwyneth Paltrow rozpoczęła swoją przygodę z MCU w filmie "Iron Man" z 2007 roku. Zagrała w nim Pepper Potts, ukochaną Tony'ego Starka.

Na przestrzeni lat pojawiła się w MCU aż w siedmiu widowiskach. Fakt ten ją samą zdumiewał. W jednym z tegorocznych wywiadów powiedziała wręcz: To nie może być prawda. Nie mogę uwierzyć, że było ich siedem. Na pewno?

Paltrow po raz ostatni wcieliła się w Potts w widowisku "Avengers: Koniec gry". I wydawało się, że na tym koniec. W ostatnich latach jej wypowiedzi dotyczące powrotu nie napawały optymizmem. Aż do teraz. 

W czasie spotkania na Brown University Paltrow opowiadała o swojej aktorskiej karierze. Oczywiście wspomniała o Marvelu. Widownia ze zdumieniem i entuzjazmem przyjęła jej słowa, kiedy powiedziała: Mogę być w kolejnym filmie Marvela.

Niestety nic więcej na ten temat nie powiedziała. Fani jednak postanowili trzymać ją za słowo i spekulują, że Pepper Potts powróci albo w "Avengers: Doomsday" albo "Avengers: Secret Wars". 

