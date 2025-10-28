Pepper Potts powróci? Słowa aktorki wywołały falę spekulacji

Wydawało się, że przygoda Gwyneth Paltrow z Marvelem zakończyła się na dobre. Tymczasem jej ostatnie słowa wywołały zdumienie, zachwyt i falę spekulacji. Czy to możliwe, że aktorka dała się przekonać do występu w "Avengers: Doomsday"?
Co powiedziała Gwyneth Paltrow i powrocie do Marvela Gwyneth Paltrow
rozpoczęła swoją przygodę z MCU
w filmie "Iron Man
" z 2007 roku. Zagrała w nim Pepper Potts
, ukochaną Tony'ego Starka
.
Na przestrzeni lat pojawiła się w MCU
aż w siedmiu widowiskach. Fakt ten ją samą zdumiewał. W jednym z tegorocznych wywiadów powiedziała wręcz: To nie może być prawda. Nie mogę uwierzyć, że było ich siedem. Na pewno?
Paltrow Getty Images © WWD
po raz ostatni wcieliła się w Potts
w widowisku "Avengers: Koniec gry
". I wydawało się, że na tym koniec. W ostatnich latach jej wypowiedzi dotyczące powrotu nie napawały optymizmem. Aż do teraz.
W czasie spotkania na Brown University Paltrow opowiadała o swojej aktorskiej karierze. Oczywiście wspomniała o Marvelu. Widownia ze zdumieniem i entuzjazmem przyjęła jej słowa, kiedy powiedziała: Mogę być w kolejnym filmie Marvela
.
Niestety nic więcej na ten temat nie powiedziała. Fani jednak postanowili trzymać ją za słowo i spekulują, że Pepper Potts
powróci albo w "Avengers: Doomsday
" albo "Avengers: Secret Wars
".
Zwiastun widowiska Marvela "Avengers: Koniec gry"