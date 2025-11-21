Newsy Filmy Nowy Rambo będzie... radosny? Tak widzi go reżyser filmu
Nowy Rambo będzie... radosny? Tak widzi go reżyser filmu

Już teraz wiemy, że nadchodzący "John Rambo" będzie jedną z najważniejszych produkcji w historii serii. Nie tylko dlatego, że w ikonicznego bohatera kina akcji po raz pierwszy zamiast Sylvestra Stallone'a wcieli się ktoś inny. Okazuje się, że reżyser filmu ma także zupełnie nowy pomysł na konstrukcję filmowego protagonisty. John Rambo w obiektywie Jalmariego Helandera ma być bowiem... szczęśliwy i zadowolony z życia.

Wszystko przez to, że "John Rambo" przyjrzy się tej części biografii komandosa, której kino dotychczas nie eksplorowało. Film Jalmariego Helandera będzie bowiem prequelem filmu "Rambo: Pierwsza krew" i przedstawi nam bohatera jeszcze zanim ten trafił na front w Wietnamie. Dopiero czas wojenny, który będzie zasadniczą częścią filmu, zmieni go w małomównego melancholika znanego z "Rambo: Pierwsza krew", "Rambo II" czy "Rambo III". 

Oczywiście, jest to coś zdecydowanie innego, bo zaczniemy w momencie, kiedy u Rambo zasadniczo wszystko jest w porządku. Jest szczęśliwy, radosny, młodszy i tak dalej, ponieważ chcemy opowiedzieć tu historię jego początków. Co mu się przydarzyło? Dlaczego stał się tym facetem, którego wszyscy zobaczyliśmy w "Pierwszej krwi"? To wszystko będzie inne – powiedział reżyser filmu w rozmowie z portalem GamesRadar.

Przypomnijmy, że szczegółowe informacje na temat filmu "John Rambo" są na razie trzymane w tajemnicy – znamy jedynie czas oraz miejsce akcji produkcji. Od jakiegoś czasu wiemy za to, że w młodego Rambo wcieli się Noah Centineo, znany szerzej z występów w "Do wszystkich chłopców, których kochałam", "Black Adamie" czy serialu "Zwerbowany". Prowadzić będzie go reżyser Jalmari Helander, którego widzowie mogą kojarzyć jako twórcę filmu "Sisu" oraz jego kontynuacji "Sisu: Droga do zemsty". Ten drugi film trafi na ekrany polskich kin już 28 listopada tego roku.

