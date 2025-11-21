Nowy Rambo będzie... radosny? Tak widzi go reżyser filmu

Już teraz wiemy, że nadchodzący "John Rambo" będzie jedną z najważniejszych produkcji w historii serii. Nie tylko dlatego, że w ikonicznego bohatera kina akcji po raz pierwszy zamiast Sylvestra Stallone'a wcieli się ktoś inny. Okazuje się, że reżyser filmu ma także zupełnie nowy pomysł na konstrukcję filmowego protagonisty. John Rambo w obiektywie Jalmariego Helandera ma być bowiem... szczęśliwy i zadowolony z życia.
John Rambo będzie szczęśliwy? Reżyser odpowiada
Wszystko przez to, że "John Rambo" przyjrzy się tej części biografii komandosa, której kino dotychczas nie eksplorowało. Film Jalmariego Helandera
będzie bowiem prequelem filmu "Rambo: Pierwsza krew
" i przedstawi nam bohatera jeszcze zanim ten trafił na front w Wietnamie. Dopiero czas wojenny, który będzie zasadniczą częścią filmu, zmieni go w małomównego melancholika znanego z "Rambo: Pierwsza krew
", "Rambo II
" czy "Rambo III
". Oczywiście, jest to coś zdecydowanie innego, bo zaczniemy w momencie, kiedy u Rambo zasadniczo wszystko jest w porządku. Jest szczęśliwy, radosny, młodszy i tak dalej, ponieważ chcemy opowiedzieć tu historię jego początków. Co mu się przydarzyło? Dlaczego stał się tym facetem, którego wszyscy zobaczyliśmy w "Pierwszej krwi"? To wszystko będzie inne
– powiedział reżyser filmu w rozmowie z portalem GamesRadar.
Przypomnijmy, że szczegółowe informacje na temat filmu "John Rambo" są na razie trzymane w tajemnicy – znamy jedynie czas oraz miejsce akcji produkcji. Od jakiegoś czasu wiemy za to, że w młodego Rambo wcieli się Noah Centineo
, znany szerzej z występów w "Do wszystkich chłopców, których kochałam
", "Black Adamie
" czy serialu "Zwerbowany
". Prowadzić będzie go reżyser Jalmari Helander
, którego widzowie mogą kojarzyć jako twórcę filmu "Sisu
" oraz jego kontynuacji "Sisu: Droga do zemsty
". Ten drugi film trafi na ekrany polskich kin już 28 listopada tego roku.
"Sisu: Droga do zemsty" – zwiastun filmu