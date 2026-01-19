Newsy Filmy Inne Nie żyje Valentino. Włoska legenda świata mody. Miał 93 lata
Inne / Filmy

Nie żyje Valentino. Włoska legenda świata mody. Miał 93 lata

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Valentino.+W%C5%82oska+legenda+%C5%9Bwiata+mody.+Mia%C5%82+93+lata-164792
Nie żyje Valentino. Włoska legenda świata mody. Miał 93 lata
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Dziś w Rzymie w wieku 93 lat zmarł Valentino Clemente Ludovico Garavani, lepiej znany po prostu jako Valentino. Był jedną z największych postaci włoskiego świata mody.

Całe Hollywood kochało jego stroje. Kim był Valentino?



Valentino urodził się w mieście Voghera w Lombardii 11 maja 1932 roku. Modą zainteresował się już jako nastolatek. Pierwsze kroki stawiał pod bacznym okiem lokalnej kreatorki mody Ernestiny Salvadeo. Potem przeniósł się do Paryża, by dalej szlifować swój kunszt. Odbywał praktyki m.in. u Balenciagi.

Własną karierę modową rozpoczął na początku lat 60., kiedy otworzył własny dom mody w Rzymie. Światową sławę zyskał za sprawą Jacqueline Kennedy. Valentino zaprojektował między innymi jej słynną suknię ślubną, gdy wychodziła za Aristotelisa Onasisa.

02.jpg Getty Images © Images Press


Wkrótce potem strojami Valentino zainteresowało się Hollywood. Jego suknie nosiły takie gwiazdy kina jak: Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Barbra Streisand, Sophia Loren i Elizabeth Taylor.

Valentino kilka razy pojawił się w kinie grając samego siebie. Mogliśmy go oglądać w filmach "Diabeł ubiera się u Prady" oraz "Zoolander 2". Był również bohaterem dokumentu "Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody". Film miał swoją premierę w 2008 roku. Tym samym, w którym Valentino przeszedł na emeryturę.

Zwiastun filmu "Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody"



Najnowsze Newsy

Filmy

Dwóch Batmanów na raz? James Gunn o planach DC

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

FIPRESCI będzie wyrózniać najlepszy dokument roku na MDAG!

2 komentarze

"Klangor" sezon 2: Mamy recenzję. Czy nowe odcinki powtórzą sukces oryginału?

VOD Seriale

Netflix znów sięga po klasykę polskiej literatury. Serial w drodze

82 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije rekord

11 komentarzy
Seriale

Martin o "fatalnej" relacji z współtwórcą "Rodu smoka"

14 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Roger Allers. Był współreżyserem "Króla Lwa"

8 komentarzy