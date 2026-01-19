Nie żyje Valentino. Włoska legenda świata mody. Miał 93 lata

Dziś w Rzymie w wieku 93 lat zmarł Valentino Clemente Ludovico Garavani, lepiej znany po prostu jako Valentino. Był jedną z największych postaci włoskiego świata mody.
Całe Hollywood kochało jego stroje. Kim był Valentino?
Valentino urodził się w mieście Voghera w Lombardii 11 maja 1932 roku. Modą zainteresował się już jako nastolatek. Pierwsze kroki stawiał pod bacznym okiem lokalnej kreatorki mody Ernestiny Salvadeo. Potem przeniósł się do Paryża, by dalej szlifować swój kunszt. Odbywał praktyki m.in. u Balenciagi.
Własną karierę modową rozpoczął na początku lat 60., kiedy otworzył własny dom mody w Rzymie. Światową sławę zyskał za sprawą Jacqueline Kennedy. Valentino zaprojektował między innymi jej słynną suknię ślubną, gdy wychodziła za Aristotelisa Onasisa.