Nie żyje mistrz włoskiego kina Bernardo Bertolucci

Jak podają włoskie media, w Rzymie zmarł Bernardo Bertolucci . Miał 77 lat.Urodził się w Parmie w 1941 roku. Na studiach wydawało się, że zostanie poetą, idąc w ślady ojca, Attilio Bertolucciego. W wieku dwudziestu lat zdobył nawet nagrodę Viareggio.Miłością do kina zaraził go Pier Paolo Pasolini , z którym łączyła go przyjaźń i u którego pracował jako asystent. Swój pierwszy film -- nakręcił w 1962 roku. W 1968 po raz pierwszy (i jedyny) wziął udział w konkursie głównym festiwalu w Wenecji (). Przełomem artystycznym okazał się, który zapewnił mu m.in. nominację do Oscara za scenariusz adaptowany. Później otrzymał jeszcze trzy nominacje do nagrody Akademii - za. Ten ostatni przyniósł mu dwie statuetki (za reżyserię i scenariusz adaptowany). Obraz otrzymał również Oscara dla najlepszego filmu oraz sześć statuetek w innych kategoriach.Inne ważne dzieła w dorobku reżysera to: Bertolucci zmarł po długiej chorobie.