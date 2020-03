Nie żyje reżyser "Reanimatora", Stuart Gordon

Getty Images © Francois Durand



W wieku 72 lat odszedł Stuart Gordon , twórca kultowych horrorówFilmowiec był także pomysłodawcą disneyowskiego hitu(1989). Wyprodukował też jego sequel, a także stanął za kamerą jednego z odcinków telewizyjnego spin-offu. Inna znana pozycja z filmografii reżysera to widowisko science fiction(1992) z Christopherem Lambertem w roli głównej.Choć jego nazwisko kojarzono głównie z gatunkiem kina grozy, Gordon działał na różnych artystycznych polach. Pod koniec lat 60. wraz z żoną, Carolyn Purdy-Gordon, założył ceniony Organic Theater Company. Wystawiano w nim m.in. głośne sztuki Davida Mameta W ostatnich latach kariery Gordon pracował głównie w teatrach w Los Angeles. Wystawił m.in. musicalową wersję, za którą otrzymał szereg nagród. Wyreżyserował również monodram "Nevermore An Evening with Edgar Allen Poe", w którym główną rolę zagrał jego wieloletni współpracownik Jeffrey Combs Artysta miał trzy córki i czworo wnucząt.