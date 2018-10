Nie będzie trzeciego sezonu "Luke'a Cage'a"

Tydzień po anulowaniuNetflix ogłosił, że żegna się także zJak donosi portal The Wrap, serwis streamingowy nie mógł porozumieć się z twórcami serialu na niwie artystycznej. Ponadto strony nie były w stanie dogadać się w kwestii szczegółów kontraktu.Na razie nie wiadomo, czy tytułowy obrońca Harlemu powróci w innych serialach Netfliksa opartych na komiksach Marvela:orazLuke Cage ( Mike Coulter ) to były członek gangu, który zostaje wrobiony w przestępstwo. W więzieniu zgłasza się do udziału w eksperymencie medycznym. Próba idzie jednak nie po myśli i w rezultacie bohater zdobywa supersiłę i kuloodporną skórę. Wykorzystując świeżo zdobyte moce, Cage ucieka i zostaje "bohaterem do wynajęcia".