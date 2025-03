Nie tylko John Cena. 7 wspaniałych wrestlerów, którzy mają potencjał aktorski

Spośród profesjonalnych wrestlerów rekrutują się takie gwiazdy jak Dwayne Johnson Dave Bautista czy John Cena . Nic dziwnego – w tej opartej na rywalizacji sportowej rozrywce zawodnicy odgrywają przygotowane wcześniej role. Kto naszym zdaniem sprawdziłby się na ekranie równie dobrze jak na ringu? Poznajcie 7 wspaniałych wrestlerów i wrestlerek:Dominik Mysterio (wł. Dominik Gutiérrez ), znany też jako Dirty Dom, to przedstawiciel trzeciej generacji wrestlerów z klanu Mysterio. Jeszcze jako dziecko pojawiał się na galach z udziałem ojca, luchadora Reya Mysterio. Jako zawodnik zadebiutował na ringu w 2020 roku. Aktualnie należy do teamu The Judgement Day.Gustav Gryffin to pochodzący z Bartoszyc wrestler związany z polską federacją PpW, w której wyrósł na głównego heela. Przedstawia się jako oddany idei samodoskonalenia człowiek sukcesu i pracownik jednej warszawskich korporacji.Penta, znany też jako Pentagón jr, to luchador, który rozpoczął karierę w Meksyku w 2007 roku. Zgodnie z tradycją Lucha libre jego tożsamość pozostaje tajemnicą Aktualnie występuje w WWE.Legendarny Undertaker (wł. Mark Calaway ) to emerytowany amerykański wrestler, który aktualnie trenuje młode talenty. Karierę na ringu rozpoczął w 1987 roku. Choć na ringu odgrywał różne postacie – m.in. motocyklistę znanego jako "American Badass" – największą popularność przyniósł mu Nieśmiertelny Grabarz. Jego specjalnością były mecze Buried Alive, których celem było zakopanie rywala w przygotowanym wcześniej grobie. Prowadzi na YouTubie kanał Six Feet Under with Mark Calaway.Bianca Belair (wł. Bianca Blair ) to amerykańska wrestlerka . Zanim zadebiutowała na ringu, trenowała lekkoatletykę i crossfit, musiała jednak zrezygnować z tej dyscypliny z powodów zdrowotnych. W 2016 roku podpisała kontrakt z WWE. Zapisała się w historii federacji jako najdłużej panująca mistrzyni.Rhea Ripley (wł. Demi Bennett) to urodzona w Australii wrestlerka. Na ringu zadebiutowała w 2014 roku, a od 2017 jest związana z WWE. Początkowo występowała w programie NXT, a od 2021 roku – w "Monday Night Raw", gdzie dołączyła do teamu The Judgement Day. Odeszła z niego w wyniku zdrady Dominika Mysterio , który na ringu odgrywał rolę jej chłopaka. CM Punk (wł. Phillip Jack Brooks) to pochodzący z Chicago wrestler. Karierę zaczynał od występów w Ring of Honor, gdzie należał do teamu Second City Saints. W latach 2005–2014 występował w federacji WWE, z której odszedł w wyniku konfliktu z zarządem. Do tego czasu dał się poznać nie tylko jako utalentowany zawodnik, ale też zagorzały zwolennik ruchu straight edge oraz mistrz ciętej riposty. Po odejściu z WWE próbował swych sił w UFC, nie osiągnął tam jednak większych sukcesów i przeniósł się do wrestlingowej federacji AEW. Pod koniec 2023 roku wrócił do WWE.