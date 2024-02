Christopher Nolan ujawnia, czy lubi serię "Szybcy i wściekli" i czy rozumie "Tenet"

Nolan fanem "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © CBS Photo Archive



"Oppenheimer" – zwiastun

Czy Nolan rozumie wszystko w "Tenet"?

"Mam parę uwag": Rozmawiamy o filmie "Oppenheimer"

, przyznał Christopher Nolan w wywiadzie ze Stephenem Colbertem Colbert – który nie widział ani jednego filmu z serii – zapytał reżysera, czy chciałby obejrzeć z nim wszystkie części z rzędu., odparł Nolan Colbert spytał też Nolana o to, czy rozumie wszystko w " Tenet "., odpowiedział reżyser. Colbert oczywiście zapytał wówczas, czy Nolan wie, co dzieje się z bączkiem. Reżyser odparł wymijająco:, rozwinął temat Nolan Nolan uświadomił sobie wówczas, że jeśli chce, by finał filmu pozostał wieloznaczny, sam musi trzymać język za zębami.