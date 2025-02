Kolejne nazwiska w obsadzie "Odysei" Nolana

Nowe nazwiska w "Odysei" Nolana!

Im bliżej rozpoczęcia filmowych zdjęć, tym więcej informacji na temat obsady ujawniają amerykańskie portale branżowe. Zdaniem dziennikarzy portalu Variety, do obsady oczekiwanej " Odysei " dołączają właśnie:Amerykański aktor Shiloh Fernandez oraz Brytyjczyk Rafi Gavron to jeden z fundamentów europejskiej cywilizacji. Epos powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą i jest przypisywany. Opowiada historię rozgrywająca się po zakończeniu wojny trojańskiej.był bohaterem wojny trojańskiej, ale po jej zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny, zamiast tego błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżywają wiele niesamowitych przygód, ścierając się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żonamusi odpierać awanse 108 zalotników, którzy przekonani są o śmierci Odyseusza i chcą posiąść rękę Penelopy i tron Itaki. Z kolei dorastający bez ojca młody, który za namową Ateny próbuje odnaleźć Odyseusza.Universal zapowiada, żeZdjęcia do filmu mają się rozpocząć pod koniec tego miesiąca. Twórcy zawitają z kamerami między innymi do Włoch i Maroka. Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku. Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej karierze twórcy " Mrocznego rycerza " i " Oppenheimera ".Rafi Gavron to brytyjski aktor, który najbardziej zasłynął z roli w "Narodzinach gwiazdy" Bradleya Coopera. Oprócz tego widzowie mogą kojarzyć go także z ról w "Infiltratorze" czy "Atramentowym sercu". Z kolei Shiloh Fernandez to amerykański aktor, który w pamięci fanów zapisał się swoimi rolami w "Dziewczynie w czerwonej pelerynie", "We Are Your Friends" oraz "Białym ptaku w zamieci" Gregga Arakiego. Na tę chwilę nie wiadomo, kogo zagrają w nadchodzącym filmie Nolana, ale będą to raczej występy drugoplanowe.