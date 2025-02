Jeszcze więcej gwiazd w "Odysei" Christophera Nolana. Nowe nazwiska ogłoszone

Getty Images © Jim Spellman

Getty Images © Paul Archuleta

Christopher Nolan zabiera się za epos

Zobacz zwiastun filmu "Oppenheimer"

Zdaniem dziennikarzy Deadline, do obsady wielkiego homeryckiego widowiska Christophera Nolana dołączyły kolejne nowe nazwiska. Są to: Michael Vlamis - amerykański aktor znany z serialu " Roswell, w Nowym Meksyku " oraz filmu " Nawiedzony hotel ". Iddo Goldberg - izraelski aktor występujący w przeszłości jako Freddie Thorne w serialu "Peaky Blinders", filmie "Azyl" oraz serialowym " Snowpiercerze ".to jeden z fundamentów europejskiej cywilizacji. Epos powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą i jest przypisywany. Opowiada historię rozgrywająca się po zakończeniu wojny trojańskiej.był bohaterem wojny trojańskiej, ale po jej zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny, zamiast tego błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżywają wiele niesamowitych przygód, ścierając się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żonamusi odpierać awanse 108 zalotników, którzy przekonani są o śmierci Odyseusza i chcą posiąść rękę Penelopy i tron Itaki. Z kolei dorastający bez ojca młody, który za namową Ateny próbuje odnaleźć Odyseusza.Przypomnijmy, że w imponującej obsadzie " The Odyssey " znaleźli się również m.in. Tom Holland John Leguizamo oraz Charlize Theron Universal zapowiada, żeZdjęcia do filmu mają się rozpocząć pod koniec tego miesiąca. Twórcy zawitają z kamerami między innymi do Włoch i Maroka. Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku. Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej karierze twórcy " Mrocznego rycerza " i " Oppenheimera ".