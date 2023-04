HBO trolluje Amazona? "Ród Smoka" kontra "Pierścienie Władzy"

HBO vs. Amazon, kolejna runda

"Mam parę uwag": Rozmawiamy o serialu "Ród Smoka"

Czyżby zbliżała się Bitwa Dwóch Armii?Wszystko przez bannery reklamowe serwisu streamingowego Max (znanego dotychczas jako HBO Max), które robią aluzje do sztandarowego serialu fantasy konkurencyjnej platformy, Amazon Prime Video.. W wolnym tłumaczeniu znaczy to "jeden (serwis), by wszystkimi rządzić" i nawiązuje oczywiście do słynnej inskrypcji z Pierścienia Władzy.We "Władcy Pierścieni" po rozgrzaniu Pierścienia ukazywały się wyryte na nim wersy w języku Mordoru, tzw. Czarnej Mowie. W tłumaczeniu Marii Skibiniewskiej brzmią one następująco:Obecność Daenerys , która chciała rządzić całym Westeros, tylko jeszcze bardziej wyostrza przesłanie reklamy: HBO wyzywa Amazona na wojnę, w której orężem są seriale fantasy.W przygotowaniu są kolejne sezony, więc to nie koniec rozgrywki. Tym bardziej, że studio Warner Bros. (które razem z serwisem Max należy do koncernu Warner Bros. Discovery) ma w planach nowe filmy rozgrywające się w Śródziemiu . Kiedy powstaną, rozpocznie się wojna na "Władców Pierścieni".Zarówno Max jak i Amazon nie miały komentarza w tej sprawie.