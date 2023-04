Elijah Wood ma obawy w związku z nowym "Władcą Pierścieni"

Wood liczy, że nowy "Władca Pierścieni" nie ma tylko zarabiać

Getty Images © Kevin Winter

Posłuchajcie naszych podcastów o "Władcy Pierścieni"









Które pomysły Tolkiena trafią do kin?

Zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

W lutym studia Warner Bros. i New Line ogłosiły, że przygotowują pełnometrażowy powrót do Śródziemia. Co myśli o tym odtwórca roli Froda w trylogii Petera Jacksona , powiedział Wood , dodał aktor.W innym wywiadzie Wood został zapytany, czy byłby gotowy powrócić jako Frodo Baggins w potencjalnym "reboocie":Szefowie Warner Bros. Michael De Luca (który był szefem New Line Cinema, kiedy ruszała produkcja "Drużyny Pierścienia") i Pamela AbdyW ich oficjalnym oświadczeniu czytamy za to:Przypomnijmy, że. Nie jest on jednak częścią obecnego kontraktu. Prace nad nim rozpoczęto bowiem już dawno temu.