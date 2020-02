Nowe Horyzonty: Przeboje z festiwali w Wenecji i Locarno

Pokazywana w konkursie głównym festiwalu w Wenecji) to filmowy rollercoaster z magnetyczną Marianą Di Girolamo Gaelem Garcią Bernalem . Para porzuca adoptowane dziecko i zanurza się w toksyczną relację. Larraín ubiera opowieść o pożądaniu, winie i odkupieniu oraz dojrzewaniu, w kostium anarchizującego mitu, pełnego drapieżnej seksualności, ekstatycznych kolorów i sensualnego tańca. Dystrybutorem filmu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.Ulubieniec festiwalowej publiczności Denis Côté ) zaprezentuje we Wrocławiu kameralny, pokazywany na festiwalu w Locarno film. Kanadyjski reżyser wciąż eksperymentuje, ale tym razem nieco odchodzi od swojego stylu, kręcąc minimalistyczny, hipnotyzujący film o outsiderze poszukującym nowej drogi, czego efektem jest nowohoryzontowy rewers kultowegoZdobywca nagrody za reżyserię w sekcji Orrizonti na festiwalu w Wenecji, w swoim wstrząsającymbada związki piękna z przemocą. Odkrywszy stare fotografie dokumentujące zagładę Indian z Ziemi Ognistej, Théo Court rekonstruuje czasy brutalnej kolonizacji, gdy dzięki grabieżom, gwałtom i morderstwom rozkwitały fortuny i latyfundia. Tragedię Indian i zdziczenie kolonizatorów oglądamy okiem fotografa: artysty, podglądacza i świadka, który starannie komponując i pięknie oświetlając rzeczywistość, mimochodem obnażał jej najciemniejszą stronę."Zachwycające arcydzieło" – napisał obranżowy amerykański "Indiewire". Najnowszy film Pedra Costy (bohater nowohoryzontowej retrospektywy w 2018 roku) zanurza nas w mroku, i jak powtarzają krytycy, nikt jeszcze nie pokazał w kinie aż tylu odcieni ciemności. W świecie zatartych konturów i kształtów, reżyser egzorcyzmuje bolesną przeszłość tytułowej bohaterki, wdowy, która opuściła Wyspy Zielonego Przylądka i śladem zmarłego męża wyruszyła do Lizbony. W losie Vitaliny i Joaquima przeglądają się niewypowiedziane, nieopisane doświadczenia imigranckiej społeczności. Film zwyciężył w konkursie ostatniego festiwalu w Locarno, Złotego Leoparda otrzymała tam także odtwórczyni głównej roli, Vitalina Varela.Na 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty zapraszamy oddo2020.