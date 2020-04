Nowy "Blade" w kinach w październiku 2022 roku?

Czu to możliwe, że nowegozobaczymy w kinach za 2,5 roku? Po sieci krąży plotka, która daje na to nadzieje. Według niej widowisko miałoby trafić do kin w październiku 2022 roku.Disney ma zarezerwowaną datę 7 października 2022 roku na amerykańską premierę jednego z filmów Marvela. Nie podaje jednak którego. Według Charlesa Mruphy'ego, który w przeszłości miał kilka razy w tych sprawach rację, data ta należy doKolejne daty bez wskazanych tytułów to:17 lutego 2023 roku5 maja 2023 roku28 lipca 2023 roku3 listopada 2023 roku.Nowy kinowypóki co owiany jest tajemnicą. Jedyną pewną informacją jest to, że tytułowego bohatera zagra Mahershala Ali