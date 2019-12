Nowy Xbox i inne zapowiedzi z The Game Awards 2019

Największym zaskoczeniem podczas tegorocznej galibylo bez wątpienia ujawnienie przez Microsoft nazwy i i wyglądu nowego, bo tak się będzie nazywała konsola trafi do sprzedaży pod koniec 2020 roku, a swoim wyglądem przypomina glośnik Bluetootha. Ma też być najszybszym i najlepszy Xboksem jaki do tej pory się pojawił oraz obsługiwać, w ramach wstecznej kompatybilności, gry ze wszystkich poprzednich Xboksów. Więcej o konsoli dowiemy się na przyszłorocznym E3.- Ninja Theory pracuje nad kontynuacją swietnie przyjętego, a gra będzie tytułem na wyłączność nowego Xboksa.- pokazano nowy zwiastun oraz datę premiery gry. Tytuł trafi do sprzedaży na PlayStation 4 latem 2020 roku.- zaprezentowano zwiastun nowej gry looter-slasher, która trafi na PlayStation 5 (!) oraz PC (Epic Games Store)- znana z 3DS seria RPG od Square Enix powraca, tylko na Nintendo Switch.- CD PROJEKT RED pokazał wideo, w którym ujawnił artystów pracujących nad ściężką dźwiękową do ich nowej gry. Znajdą się w wśród nich m. in. Run The Jewels, Grimes, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy, Tina Guo.- Slightly Mad Studios (twórcy "Project CARS") pracują nad grą na znanej, filmowej licencji. Premiera w maju 2020.- taktyczna strzelanka od studio Redhill Games, w skład którego wchodzą byli pracownicy Wargamingu i Remedy.- powstaje drugi sezon świetnej przygodówki od Telltale Games.- nowy zwiastun gry Sudy 51. Premiera w 2020 roku, tylko na NIntendo Switch- nowa gra od WolfEye Studios, którego założycielem jest jeden z twórców "Prey" i "Dishonored"- powraca kultowa seria gier w świecie Dungeons & Dragons- Sega pokazała nowy zwiastun swojej odpowiedzi na "Cywilizację"