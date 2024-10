To już pewne! Nowy film Nolana w 2026 roku. Matt Damon w obsadzie

Matt Damon po raz trzeci u Nolana

Jak donosi portal Deadline, nowy film Nolana powstanie dla. Tym samym reżyser będzie kontynuował udaną współpracę rozpoczętą filmem. Tamten film zarobił na całym świecie prawie miliard dolarów stając się częścią kulturowego fenomenu znanego jako Barberheimer. Christopher Nolan zamierza też kontynuować współpracę z jedną z hollywoodzkich gwiazd. Deadline twierdzi bowiem, że angaż do filmu otrzymał. Będzie to trzeci wspólny projekt tej pary. Panowie wcześniej pracowali przy filmachi " Oppenheimer ".O samym filmie niestety na razie nie wiemy praktycznie nic. Nolan jest autorem scenariusza. Film ma już zaklepane miejsce na ekranachO czym jednak opowiada? To pozostaje tajemnicą. Niektórzy co prawda sugerowali, że kinowy remake angielskiego serialu z lat 60. " The Prisoner ". Te nadzieje zgasił jednak portal The Hollywood Reporter.Zdjęcia planowane są na pierwszą połowę przyszłego roku.