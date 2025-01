CO? Christopher Nolan szykuje kolejny film z Robertem Downeyem Juniorem?

Nolan szykuje thriller "Die Early"?

Co wiemy o "Odysei" Nolana?

"Oppenheimer" – zwiastun

Na stronie Production Weekly, która raportuje, co kręci się – bądź planuje kręcić się – w Hollywood, pojawił się wpis dotyczący nowego projektu Christophera Nolana Zdjęcia do " The Odyssey " potrwają od styczna do kwietnia. Na razie nie wiadomo, kiedy Nolan miałby wejść na plan kolejnego filmu. Trzeba jednak zaznaczyć, że przygotowywanie dwóch filmów na raz to zagranie nietypowe dla reżysera.Czekamy na więcej informacji.to jeden z fundamentów europejskiej cywilizacji. Epos powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą i jest przypisywany. Opowiada historię rozgrywająca się po zakończeniu wojny trojańskiej.był bohaterem wojny trojańskiej, ale po jej zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny, zamiast tego błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżywają wiele niesamowitych przygód, ścierając się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żonamusi odpierać awanse 108 zalotników, którzy przekonani są o śmierci Odyseusza i chcą posiąść rękę Penelopy i tron Itaki. Z kolei dorastający bez ojca młody, który za namową Ateny próbuje odnaleźć Odyseusza.Universal zapowiada, żeGwiazdami widowiska są:Premieraplanowana jest na