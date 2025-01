Zdjęcia do "Odysei" już niedługo. Nolan będzie kręcił na Sycylii

"Odyseja" Christophera Nolana na bajecznych włoskich wyspach

Armand Assante jako Odyseusz w ekranizacji Andrieja Konczałowskiego

Zwiastun filmu "Oppenheimer" Christophera Nolana

Podczas swojej 10 letniej podróży do domu Odyseusz odwiedził wiele niebezpiecznych miejsc. Po długim pobycie na wybrzeżu Lotofagów, gdzie karmiony wraz ze swoją załogą owocami lotosu zapomniał o całym świecie, dotarł w końcu na wyspę pełną kóz. Wygłodniali przybysze zwiedzeni wizją obfitego posiłku wpadli w sidła okrutnego cyklopa Polifema. Odyseusz użył jednak podstępu i uwolnił się ze śmiertelnej pułapki.Badaczom Homera udało się ustalić, że ta mityczna wyspa to Favignana znajdująca się na północno-zachodnim wybrzeżu Sycylii. To właśnie tam Nolan już za dwa miesiące ma rozpocząć zdjęcia. Ekipa ma też kręcić na wyspach Liparyjskich, a także w Wielkiej Brytanii i Maroku.Na ekranie zobaczymy: Matta Damona Charlize Theron . Na razie nie ujawniono, kto kogo zagra.Zapowiedziano także, że " Odyseja " ma zostać nakręcona przy użyciu kamer z nową technologią Imax.