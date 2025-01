Christopher Nolan wybrał swój najbardziej niedoceniony film. To "Bezsenność"

Christopher Nolan wspomina "Bezsenność"

, powiedział Christopher Nolan o " Bezsenności " w wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby książki "The Nolan Variations" Toma Shone'a., dodał reżyser., przyznał twórca., podsumował Nolan Zgadzacie się z reżyserem?Doświadczony detektyw Will Dormer ( Al Pacino ) podczas wieloletniej pracy w policji widział wszystko, co wiąże się z ciemną stroną ludzkiej natury - przemoc, morderstwa, korupcję. Jednak dalej z zaangażowaniem poświęca się każdej kolejnej sprawie. Razem ze swoim partnerem Hape'm jadą na Alaskę, aby tam szukać zabójcy nastoletniej dziewczyny. Głównym podejrzanym jest żyjący na odludziu autor powieści kryminalnych Walter Finch (Robin Williams ). Podczas nieudanej zasadzki dochodzi do tragedii - Will przypadkowo zabija Hape'a. Dręczony wyrzutami sumienia oraz nasilająca się bezsennością, Walter staje się ofiarą intryg demonicznego pisarza i z każdym dniem coraz bardziej traci poczucie rzeczywistości.