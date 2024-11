Nowy film Clinta Eastwooda na platformie Max. Znamy datę premiery

"Juror #2" w grudniu na platformie Max

Clint Eastwood powalczy o Oscary bez wsparcia Warner Bros.

Normalny cykl dystrybucyjny filmu w Ameryce wygląda tak: kino -> płatne platformy VOD -> DVD/Blu-ray -> docelowa platforma streamingowa. W przypadku filmuWarner Bros. początkowo zamierzał pominąć wszystkie wcześniejsze etapy i od razu wprowadzić go na platformę Max.Potem jednak zmieniło zdanie i wprowadziło go do kin, choć de facto tylko teoretycznie. Obraz trafił bowiemw całych Stanach Zjednoczonych. Nie pomogły głosy wsparcia na przykład, który w mediach społecznościowych wyraźnie dawał znać, że nie rozumie, dlaczego Warner Bros. po macoszemu potraktowało kinową dystrybucjęStudio jednak pozostało nieugięte i nie zamierza poszerzać kinowej dystrybucji. Co więcej, już za miesiąc film wyląduje na platformie Max. Amerykańska premiera została wyznaczona naTytułowym bohaterem filmu Eastwooda jest Justin Kemp ( Nicholas Hoult ) - mężczyzna, który zostaje członkiem ławy przysięgłych w medialnym procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed trudnym dylematem: pokierować ławą przysięgłych tak, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić swoje działania i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.Choć film kwalifikuje się do walki o Oscary, to wszystkie znaki wskazują, że Warner Bros. nie zamierza prowadzić kampanii promocyjnej. Jak jednak donosi Matt Belloni z Puck News,będzie miał kampanię oddolną, prowadzoną przez samych członków głosujących Akademii.Takie kampanie czasami bywają skuteczne. Najbardziej spektakularnym tego przykładem była nominacja dla Andrei Riseborough za rolę pierwszoplanową w filmie " Dla Leslie ". Sukces tej oddolnej kampanii doprowadził do zmian w regulaminie przyznawania Oscarów.