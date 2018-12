Nowy filmowy "Resident Evil" bez udziału Jamesa Wana

3 2 1



Jakiś czas temu sieć obiegła wieść, że James Wan będzie producentem widowiska. Jak się okazało, prowadził on rozmowy w tej sprawie, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. W wywiadzie z portalem Bloody Disgusting Wan podkreślił, że w internecie często przedwcześnie ogłaszany jest jego udział, co jest dla niego frustrujące.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że jest to całkowity reboot kinowego cyklu, więc powstaje bez udziału obsady znanej z dotychczasowych filmowych części. Greg Russo , który pracował nad wczesną wersją scenariusza, w jednym z wywiadów sugerował, że inspiracją dla widowiska będzieProjekt ma już reżysera. Został nim Johannes Roberts , autororaz, który opracuje też ostateczną wersję fabuły.rozpoczęło swój kinowy byt w 2002 roku. Fabuła inspirowana jest grami japońskiego Capcomu, które pojawiają się na rynku regularnie od 1996 roku (najnowsza odsłona cyklu miała swoją premierę w styczniu ubiegłego roku). W sumie powstało sześć filmów, które były różnie przyjmowane przez widzów, a ostatnie części w Stanach Zjednoczonych sprzedawały się słabo. Jednak piąta i szósta część trafiły na rynek chiński, gdzie zyskały wielką popularność. Szczególnie udany okazał się, który w samych Chinach zarobił 160 milionów dolarów. Łącznie cyklprzyniósł kinowe wpływy przekraczające 1,2 mld dolarów. Czyni to z niego najbardziej kasową filmową serię opartą na grach wideo. Jest to również największy sukces finansowych niezależnych horrorów europejskich.powstanie dla niemieckiego studia Constantin Film. Zdjęcia planowane są na przyszły rok.