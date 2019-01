Nowy serial Moscow Noir od 13 stycznia w CANAL+

3 2 1



Jużna antenie CANAL+ swoją premierę będzie miał serial– międzynarodowa serialowa koprodukcja CANAL+ opowiadająca o egzotycznym świecie postsowieckiej finansjery. Jedną z gwiazd produkcji jest Karolina Gruszka , która niedawno zachwyciła europejską publiczność tytułową rolą w filmie. Serial został stworzony na podstawie inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami trylogii autorstwa szwedzkiego duetu Camilli Grebe i Paula Leandera-Engströma.Akcjarozgrywa w latach 90. ubiegłego stulecia w Moskwie, gdzie prawo i sprawiedliwość wciąż należą do szczytnych idei niechętnie wcielanych w życie. Jedyne, co naprawdę się liczy, to pieniądze. Przestępczy półświatek upatruje w panującym chaosie swoją szansę i z agresywną konsekwencją wprowadza w życie mieszkańców Moskwy symboliczną zasadę kapitalizmu – zabijaj lub sam zgiń.W świecie wilków w owczej skórze z koniunktury korzystają również obcokrajowcy – w tym pochodzący ze Szwecji bakier inwestycyjny Tom Blixen (w tej roli znany m.in. z serialu Adam Pålsson ). Aby poprawić swoje notowania w firmie, miesza się w podejrzane interesy, a co za tym idzie – konszachty z milionerami, politykami, oligarchami i prywatnymi armiami. Wrogowie mnożą się niczym kolejne laleczki ukryte w matrioszce. Aby przetrwać, Tom musi polegać na swej pomysłowości i nadzwyczaj rozwiniętej umiejętności dostosowywania się do zmiennych warunków. Zagrożenie stanowią nie tylko jego konkurenci, ale również prawda o błędach przeszłości.Serial nagrywany był na Litwie, a także w Szwecji, Rosji i Finlandii. Bohaterowie rozmawiają ze sobą po angielsku, szwedzku i rosyjsku. Za kamerą stanął Mikael Håfström , jeden z reżyserów wspaniale przyjętego serialu Netflixaoraz twórca nominowanego do Oscara filmu. Jedną z najważniejszych ról odgrywa polska aktorka Karolina Gruszka , która często pojawia się w zagranicznych produkcjach – ostatnio wzięła udział w dwóch rosyjskich serialach,Premierowe odcinki serialu można zobaczyć również w player+ na dowolnym urządzeniu oraz za pośrednictwem dekodera player+ BOX. Odcinki 1-2 dostępne są od środy, kolejne w każdą środę, przed niedzielną emisją linearną.