Nurt kina ideologicznego na 12. Pięciu Smakach

Ostatnie kilka lat obfituje w burzliwe wydarzenia polityczne na całym świecie. Atmosfera staje się napięta, gdy mała stabilizacja i zastany układ sił zaczyna się widocznie zmieniać. Przemysł filmowy zawsze było bardzo czułym wskaźnikiem takich zjawisk, ponieważ wielkie zmiany zawsze mają podłoże ekonomiczne. Chińskie społeczeństwo teraz, podobnie jak amerykańskie w latach 80-tych, wzbogaca się i z radością obejmuje konsumpcjonizm. Formuła amerykańskiego kina lat 80. zyskuje więc nowe życie w chińskich blockbusterach.w reżyserii Dante Lama odzwierciedla tą tendencje i przywraca gatunek kina akcji do świetności. Film powstał w koprodukcji chińsko-hongkońskiej, wprawa w operowaniu konwencjami gatunkowymi i doświadczenie hongkońskiego reżysera kina akcji jest wspierane pokaźnymi funduszami, którymi dysponują chińskie firmy produkcyjne. Gdy amerykańskie kino akcji idzie w stronę nostalgicznychi wspominania dawnych czasów świetności, wwidać nową generację bohaterów kina akcji. Razem z kasową seriątworzą nowe opowieści na bazie klasycznej, dobrze znanej formuły gatunkowej. Chińskie wysokobudżetowe kino rozrywkowe nie sprawia wrażenia nieudanej kopii czy podróbki, na którą patrzy się z przymróżeniem oka niczym na kino klasy B.jest dowodem na to, że amerykańska dominacja w kulturze głównego nurtu jest zachwiana.zwraca uwagę na obecność nurtu ideologicznego w wysokobudżetowym kinie gatunkowym, gdzie reżyserzy, wykorzystując strukturę narracyjną i konwencje gatunkowe filmu, wplatają w fabułę przekaz zgodny z tym promowanym przez obecny rząd tak, by ideologia stała się niewidzialna i łatwiej przyswajalna. Nurt ten nabędzie reprezentować równieżreż. Dante Lam , Hongkong, Chiny 2018, 138Brawurowe kino akcji w stylu lat 80-tych odżywa w chińskich kasowych produkcjach. Specjalny oddział chińskiej marynarki ratuje ładunek skradziony przez somalijskich piratów. Żołnierze wyruszają na kolejną, nawet bardziej ryzykowną misję przechwycenia chińskich mieszkańców w obliczu przewrotu politycznego w jednej z republik północnoafrykańskich.została zgłoszona jako hongkoński kandydat do Oscara, pomimo, że przekaz filmu zdecydowanie popiera interesy chińskie i buduje "miękką siłę" kraju. Tytuł ten zainicjuje temat, który zostanie poszerzony w ramach Akademii Azjatyckiej w wykładziewygłoszonym przez Kiki Fung, selekcjonerkę MFF w Hongkongu. Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele zmian w hongkońskim przemyśle filmowym, koprodukcje z chińskimi studiami, wymiana talentów jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Kiki Fung opowie jak kształtuje się współpraca pomiędzy chińskim a hongkońskim rynkiem filmowym. Wykład odbędzie się wyłącznie w języku angielskim.